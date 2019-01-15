Şekerlenmeyen şerbet nasıl yapılır? İşte önemli püf noktaları
Hamur tatlılarının olmazsa olmazlarındandır şerbet. Temeli su, şeker ve limon suyu olsa da yapılışında dikkat edilmesi gereken bazı detaylar bulunur. Özellikle şerbetin şekerlenmemesi ve tatlıyı çok fazla yumuşatmaması için bu püf noktalarına dikkat edilmelidir. İşte tüm incelikleriyle şerbet yapımı…
Başta baklava olmak üzere, birçok tatlıya asıl lezzetini veren şey şerbettir. Su, şeker ve limon suyundan elde edilen şerbeti pişirirken ilk etapta şeker ve suyu tencereye alıp ocağın altını aşmalı ve şeker eriyene kadar tencereyi karıştırmalısınız. Bunu yapmadığınız takdirde şerbetiniz çabuk şekerlenir.
Şerbetin şekerlenmesinin bir diğer sebebi de limon suyunu eklerken yapılan zamanlama hatasıdır. Limon suyunu şerbete ocağı kapatmadan biraz önce eklemelisiniz. Limonu ekler eklemez tencereyi ocaktan alırsanız şerbetiniz yine şekerlenir.
Şerbetin kıvamının çok akışkan ya da çok koyu olmaması da çok önemli. Tatlınıza çok akışkan bir şerbet dökerseniz şerbeti hemen içine çekip hamurlaşabilir. Çok koyu olan şerbeti ise tatlı içine çekmeyebilir. Bunun için kaynamaya başlayan şerbetin altını kısıp bir süre de böyle pişirerek koyulaşmasını sağlamalısınız.
Pratik bir kıvam testi yapmak isterseniz şerbetten bir kaşık alıp başparmağınızın tırnağına damlatabilirsiniz. Eğer şerbet tırnağınızdan akmıyor, damla halinde yerinde duruyorsa şerbetin kıvamı doğru demektir.
Gevrek tatlıların şerbeti ılık, kalın ve sert tatlıların şerbeti ise sıcak sıcak dökülmelidir. Şerbeti döktükten sonra tatlının üzerini kapatırsanız daha iyi çeker.
İpuçlarının ardından bir de şerbet tarifi verelim. Bu tarif standart bir şerbet tarifi olmakla birlikte tatlınızın miktarına ve cinsine göre şerbetin tarifi değişebilir.
Malzemeler:
4 su bardağı su
5 su bardağı toz şeker
Yarım limonun suyu
Suyu ve şekeri tencereye alın. Altını açıp şeker eriyene kadar karıştırın ve kaynamaya bırakın. Fokurdamaya başladıktan sonra altını kısıp 15 dakika daha kaynatın. Limon suyunu ekleyip iyice karıştırın. Bir müddet daha kaynatın. Şerbetiniz hazır!
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