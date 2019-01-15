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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.01.2019 - 17:10, Son Güncelleme:

Şekerlenmeyen şerbet nasıl yapılır? İşte önemli püf noktaları

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Şekerlenmeyen şerbet nasıl yapılır? İşte önemli püf noktaları

Hamur tatlılarının olmazsa olmazlarındandır şerbet. Temeli su, şeker ve limon suyu olsa da yapılışında dikkat edilmesi gereken bazı detaylar bulunur. Özellikle şerbetin şekerlenmemesi ve tatlıyı çok fazla yumuşatmaması için bu püf noktalarına dikkat edilmelidir. İşte tüm incelikleriyle şerbet yapımı…

Başta baklava olmak üzere, birçok tatlıya asıl lezzetini veren şey şerbettir. Su, şeker ve limon suyundan elde edilen şerbeti pişirirken ilk etapta şeker ve suyu tencereye alıp ocağın altını aşmalı ve şeker eriyene kadar tencereyi karıştırmalısınız. Bunu yapmadığınız takdirde şerbetiniz çabuk şekerlenir.

Şerbetin şekerlenmesinin bir diğer sebebi de limon suyunu eklerken yapılan zamanlama hatasıdır. Limon suyunu şerbete ocağı kapatmadan biraz önce eklemelisiniz. Limonu ekler eklemez tencereyi ocaktan alırsanız şerbetiniz yine şekerlenir.

Şerbetin kıvamının çok akışkan ya da çok koyu olmaması da çok önemli. Tatlınıza çok akışkan bir şerbet dökerseniz şerbeti hemen içine çekip hamurlaşabilir. Çok koyu olan şerbeti ise tatlı içine çekmeyebilir. Bunun için kaynamaya başlayan şerbetin altını kısıp bir süre de böyle pişirerek koyulaşmasını sağlamalısınız.

Şekerpare tarifi
Şekerpare tarifi

Pratik bir kıvam testi yapmak isterseniz şerbetten bir kaşık alıp başparmağınızın tırnağına damlatabilirsiniz. Eğer şerbet tırnağınızdan akmıyor, damla halinde yerinde duruyorsa şerbetin kıvamı doğru demektir.

Gevrek tatlıların şerbeti ılık, kalın ve sert tatlıların şerbeti ise sıcak sıcak dökülmelidir. Şerbeti döktükten sonra tatlının üzerini kapatırsanız daha iyi çeker.

İpuçlarının ardından bir de şerbet tarifi verelim. Bu tarif standart bir şerbet tarifi olmakla birlikte tatlınızın miktarına ve cinsine göre şerbetin tarifi değişebilir.

Malzemeler:
4 su bardağı su
5 su bardağı toz şeker
Yarım limonun suyu

Suyu ve şekeri tencereye alın. Altını açıp şeker eriyene kadar karıştırın ve kaynamaya bırakın. Fokurdamaya başladıktan sonra altını kısıp 15 dakika daha kaynatın. Limon suyunu ekleyip iyice karıştırın. Bir müddet daha kaynatın. Şerbetiniz hazır!

Ankara tatlısı tarifi
Ankara tatlısı tarifi

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