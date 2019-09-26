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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraflar: iStock
26.09.2019 - 16:50, Son Güncelleme:

Şeker hamuru nasıl yapılır? İki farklı şeker hamuru tarifi

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Şeker hamuru nasıl yapılır? İki farklı şeker hamuru tarifi

Pastanelerden alınan pastaların üzerindeki kaplamalarda ve minik heykelciklerde kullanılan şeker hamuru son dönemde çok revaçta. Artık birçok kişi evde pasta yaptığında da renkli şeker hamurlarından faydalanmak istiyor. Şeker hamurunu marketlerde bulabilirsiniz ancak siz kendi yaptığınız şeker hamurlarını tüketmeyi tercih ederseniz buradaki ipuçlarımızı kullanabilirsiniz. İşte evde şeker hamuru yapmak isteyenler için pratik formüller…

Öncelikle pastanelerde kullanılan şeker hamurunun tarifine bir göz atalım. Pastane usulü şeker hamuru yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

1 yemek kaşığı toz jelatin
1 fincan soğuk su
3 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı gliserin
1,5 kahve fincanı glikoz şurubu
1 çay kaşığı vanilya özütü
Mısır nişastası

Yapılışı:
Öncelikle toz jelatini soğuk suya koyup karıştırdıktan sonra aktifleşmesi için bekletin.
Jelatin katılaştığında benmari usulü eritmek için su dolu bir tencereye yerleştirin.
Eridiğinde içine tereyağını ekleyin.
Gliserini ve glikoz şurubunu da ilave edip tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
Ocaktan alıp ılınması için kenarda bekletin, bu esnada içine vanilya özütünü ekleyin.
2,5 su bardağı pudra şekerini derin bir kaba boşaltın.
Ilınmış olan karışımı azar azar pudra şekerine ilave edin.
Spatula yardımıyla güzelce karıştırın.
Tezgaha nişasta serpip karışımı burada güzelce yoğurun.
Eğer renkli şeker hamuru elde etmek istiyorsanız, gıda boyasını yoğurma aşamasında şeker hamurunuza ekleyin.
Homojenleşip sertleştiğinde şeker hamurunuz kullanıma hazırdır.

Şeker hamuru nasıl yapılır İki farklı şeker hamuru tarifi

“Ben bu kadar çok malzeme ve aşamayla uğraşamam” diyenler için de daha pratik bir şeker hamuru tarifimiz var. Bunun için ihtiyacınız olanlar marshmallow, pudra şekeri ve su. Yapmanız gerekenler ise şöyle: 

Marshmallow’u benmari usulü eritin.
İçine bir miktar su ekleyerek kıvamını akışkanlaştırın.
Ocaktan alıp karıştırarak ılınmasını sağlayın.
Ardından içine azar azar pudra şekeri ekleyip kıvam alana kadar karıştırın.
Tezgaha alıp azar azar pudra şekeri ekleyerek hamur kıvamına gelene kadar yoğurun.
Bu esnada arzu ederseniz içine gıda boyası da ekleyebilirsiniz.

Şeker hamurlarınızı hemen açıp kullanabilirsiniz. Açmak için tezgahı mümkünse mısır veya buğday nişastasıyla ya da pudra şekeriyle kaplayın. Şeker hamurunu küçük mermer oklavaları kullanarak açabilirsiniz. Böylece şeker hamurunuzun yüzeyi de pürüzsüz olacaktır.

Ancak saklamak isterseniz üzerini sıvı yağla hafifçe yağlayıp streç filme sararak ya da hava almayan bir kaba koyarak saklayabilirsiniz.

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