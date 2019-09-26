Şeker hamuru nasıl yapılır? İki farklı şeker hamuru tarifi

Öncelikle pastanelerde kullanılan şeker hamurunun tarifine bir göz atalım. Pastane usulü şeker hamuru yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

1 yemek kaşığı toz jelatin

1 fincan soğuk su

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı gliserin

1,5 kahve fincanı glikoz şurubu

1 çay kaşığı vanilya özütü

Mısır nişastası

Yapılışı:

Öncelikle toz jelatini soğuk suya koyup karıştırdıktan sonra aktifleşmesi için bekletin.

Jelatin katılaştığında benmari usulü eritmek için su dolu bir tencereye yerleştirin.

Eridiğinde içine tereyağını ekleyin.

Gliserini ve glikoz şurubunu da ilave edip tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Ocaktan alıp ılınması için kenarda bekletin, bu esnada içine vanilya özütünü ekleyin.

2,5 su bardağı pudra şekerini derin bir kaba boşaltın.

Ilınmış olan karışımı azar azar pudra şekerine ilave edin.

Spatula yardımıyla güzelce karıştırın.

Tezgaha nişasta serpip karışımı burada güzelce yoğurun.

Eğer renkli şeker hamuru elde etmek istiyorsanız, gıda boyasını yoğurma aşamasında şeker hamurunuza ekleyin.

Homojenleşip sertleştiğinde şeker hamurunuz kullanıma hazırdır.

“Ben bu kadar çok malzeme ve aşamayla uğraşamam” diyenler için de daha pratik bir şeker hamuru tarifimiz var. Bunun için ihtiyacınız olanlar marshmallow, pudra şekeri ve su. Yapmanız gerekenler ise şöyle:

Marshmallow’u benmari usulü eritin.

İçine bir miktar su ekleyerek kıvamını akışkanlaştırın.

Ocaktan alıp karıştırarak ılınmasını sağlayın.

Ardından içine azar azar pudra şekeri ekleyip kıvam alana kadar karıştırın.

Tezgaha alıp azar azar pudra şekeri ekleyerek hamur kıvamına gelene kadar yoğurun.

Bu esnada arzu ederseniz içine gıda boyası da ekleyebilirsiniz.

Şeker hamurlarınızı hemen açıp kullanabilirsiniz. Açmak için tezgahı mümkünse mısır veya buğday nişastasıyla ya da pudra şekeriyle kaplayın. Şeker hamurunu küçük mermer oklavaları kullanarak açabilirsiniz. Böylece şeker hamurunuzun yüzeyi de pürüzsüz olacaktır.

Ancak saklamak isterseniz üzerini sıvı yağla hafifçe yağlayıp streç filme sararak ya da hava almayan bir kaba koyarak saklayabilirsiniz.