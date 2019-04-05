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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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USTA İŞİ

Şeker hamurlu kurabiye tarifi

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Şeker hamurlu kurabiye tarifi

Şeker hamurlu kurabiyeler son dönemde doğum günü, düğün gibi özel günlerde yapılan kutlamaların favorisi. Peki genelde pastane vitrinlerinde karşımıza çıkan bu kurabiyeleri evde de yapabileceğinizi biliyor musunuz? İşte biraz da yaratıcılık katarak yapabileceğiniz renk renk şeker hamurlu kurabiyelerin tarifi…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 2 adet yumurta
  • 250 gram tereyağı
  • 200 gram pudra şekeri
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu veya karbonat
  • İsteğe göre tarçın
  • Aldığı kadar un

Üzeri için:

  • Renkli şeker hamurları
  • Şeker hamuru kalıpları

Hazırlanışı

Tereyağı, pudra şekeri ve yumurtayı mikserle iyice çırpın.

Tarçın ve kabartma tozunu ekleyin.

Karışıma azar azar un ilave ederek elinize ve yoğuma kabına yapışmayacak yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru streç filmle sarıp buzdolabında yarım saat kadar dinlendirin. (Hamuru parçalara ayırıp artanı buzlukta saklayabilirsiniz.)

Tezgaha un serpip hamuru oklava ya da merdaneyle yarım santimetre kalınlığında açın.

Hamuru kalıplarla keserek tepsiye dizin.

Fırını 160 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın ve tepsiyi fırına verin.

Kurabiyeler pembeleşene kadar 12-15 dakika pişirin.

Kurabiyeleri fırından çıkarıp iyice soğumalarını bekleyin.

Tezgahın üzerine nişasta serpin ve dilediğiniz renkteki şeker hamurunu oklava ya da merdaneyle açın.

Kurabiyelerle aynı kalıpları kullanarak şeker hamurlarını kesin.

Kurabiyenin üzerine fırçayla su sürüp hamuru yapıştırın.

Kurabiyelerinizi tepsiye dizin. Şeker hamurlarının kurumaması için tepsinin üstünü streç filmle kapatın.

Fotoğraf: Alamy
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