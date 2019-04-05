Şeker hamurlu kurabiye tarifi

Şeker hamurlu kurabiyeler son dönemde doğum günü, düğün gibi özel günlerde yapılan kutlamaların favorisi. Peki genelde pastane vitrinlerinde karşımıza çıkan bu kurabiyeleri evde de yapabileceğinizi biliyor musunuz? İşte biraz da yaratıcılık katarak yapabileceğiniz renk renk şeker hamurlu kurabiyelerin tarifi…
Üzeri için:
Tereyağı, pudra şekeri ve yumurtayı mikserle iyice çırpın.
Tarçın ve kabartma tozunu ekleyin.
Karışıma azar azar un ilave ederek elinize ve yoğuma kabına yapışmayacak yumuşak bir hamur elde edin.
Hamuru streç filmle sarıp buzdolabında yarım saat kadar dinlendirin. (Hamuru parçalara ayırıp artanı buzlukta saklayabilirsiniz.)
Tezgaha un serpip hamuru oklava ya da merdaneyle yarım santimetre kalınlığında açın.
Hamuru kalıplarla keserek tepsiye dizin.
Fırını 160 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın ve tepsiyi fırına verin.
Kurabiyeler pembeleşene kadar 12-15 dakika pişirin.
Kurabiyeleri fırından çıkarıp iyice soğumalarını bekleyin.
Tezgahın üzerine nişasta serpin ve dilediğiniz renkteki şeker hamurunu oklava ya da merdaneyle açın.
Kurabiyelerle aynı kalıpları kullanarak şeker hamurlarını kesin.
Kurabiyenin üzerine fırçayla su sürüp hamuru yapıştırın.
Kurabiyelerinizi tepsiye dizin. Şeker hamurlarının kurumaması için tepsinin üstünü streç filmle kapatın.