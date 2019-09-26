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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Şehzade kebabı tarifi
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Şehzade kebabı tarifi

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Şehzade kebabı tarifi

Ülkemizin mutfağının kebaplar konusundaki zenginliği tartışılmaz. Bazı kebaplarımız sadece etten, bazıları sebzelerle birlikte yapılıyor. Bunlardan biri de en sevilen yaz lezzetlerinden patlıcanla etin nefis bir beraberliği olan şehzade kebabı. Evde düdüklü tencerede kolayca yapabileceğiniz şehzade kebabının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden afiyet olsun…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 kilogram kuşbaşı dana eti
  • 5 adet patlıcan
  • 2 adet kuru soğan
  • 4-5 adet yeşil biber
  • 5-6 diş sarımsak
  • Karabiber
  • Pul biber
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 adet domates
  • Sıvı yağ
  • Tuz

Hazırlanışı

Patlıcanları alaca soyup küp küp doğrayın ve tuzlu suya koyun.

20 dakika kadar beklettikten sonra süzüp kurulayın.

Etleri düdüklü tencereye alın.

Üzerini geçecek kadar su ekleyip kapağını kapatmadan haşlamaya başlayın.

Suyun yüzeyinde oluşan köpükleri bir kaşık yardımıyla topladıktan sonra kapağını kapatıp 10 dakika da böyle pişirin.

Bu esnada patlıcanları bol yağda kızartın.

Soğanları yemeklik, biberleri ise halka halka doğrayın.

Ayrı bir tencerede 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağı kızdırın.

Soğanları bu yağda kavurun.

Ardından biberleri ilave edin.

Son olarak sarımsakları ekleyip kavurmayı sürdürün.

Tuz, karabiber ve pul biber ekleyin.

Son olarak haşladığınız etleri sebzelere ilave edin ve tüm malzemeyi karıştırıp ocaktan alın.

Patlıcanları güvecin dibine yerleştirin.

Üzerine etli malzemeyi boşaltın.

Domates ve biber dilimleriyle etin üzerini kapatın.

Etin haşlama suyundan 1 su bardağı kadarını alın.

Salçayı içinde ezip etlerin üzerine gezdirin.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp domates ve biberler iyice pişinceye kadar güveci fırınlayın. 

Yanında pilavla sıcak servis yapın. Afiyet olsun…

Patlıcan Kebabı | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: iStock
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