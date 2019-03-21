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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Şehzade kebabı tarifi
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Şehzade kebabı tarifi

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Şehzade kebabı tarifi

Kebap denince aklımızda genellikle şişte pişen kebaplar geliyor ama aslında fırında da çok nefis kebaplar pişirebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de şehzade kebabı. Kuşbaşı etin çeşitli sebzelerle birlikteliğinden oluşan şehzade kebabı, farklı bir et yemeği arayanlar için birebir. İşte şehzade kebabının tarifi ve incelikleri…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 kilogram kuşbaşı dana eti
  • 5 adet patlıcan
  • 2 adet kuru soğan
  • 4-5 adet yeşil biber
  • 5-6 diş sarımsak
  • Karabiber
  • Pul biber
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 adet domates
  • Sıvı yağ
  • Tuz

Hazırlanışı

Kuşbaşı dana etini düdüklü tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatmadan bir süre haşlayın ve üzerinde biriken köpükleri alın.

Ardından tencerenin kapağını kapatıp 10 dakika daha pişirin.

Patlıcanları alaca soyup kuşbaşı doğrayın ve 20 dakika kadar tuzlu suda bekletin.

Patlıcanların suyunu süzüp kurulayın ve bol yağda kızartın.

Kuru soğanları yemeklik doğrayın ve ayrı bir tencerede sıvı yağda kavurun.

Yeşil biberleri de doğrayıp soğanlara ekleyin.

Son olarak sarımsakları da ilave edin.

Tuz, karabiber ve pul biberi de ekleyin.

Son olarak haşladığınız etleri de sebzelere ilave edin ve karıştırıp ocaktan alın.

Kızarttığınız patlıcanları da içine ekleyip karıştırın.

Malzemeleri mümkünse toprak kaba, yoksa cam ya da porselen fırın tepsisine yerleştirin.

Domates ve biber dilimleriyle malzemelerin üzerini süsleyin.

Domates salçasını 1 su bardağı et suyunda ezip yemeğin üzerine gezdirin.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp domatesler ve biberler kızarana kadar pişirin.

Fotoğraf: Alamy
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