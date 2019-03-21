Şehzade kebabı tarifi

Kebap denince aklımızda genellikle şişte pişen kebaplar geliyor ama aslında fırında da çok nefis kebaplar pişirebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de şehzade kebabı. Kuşbaşı etin çeşitli sebzelerle birlikteliğinden oluşan şehzade kebabı, farklı bir et yemeği arayanlar için birebir. İşte şehzade kebabının tarifi ve incelikleri…
Kuşbaşı dana etini düdüklü tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin.
Tencerenin kapağını kapatmadan bir süre haşlayın ve üzerinde biriken köpükleri alın.
Ardından tencerenin kapağını kapatıp 10 dakika daha pişirin.
Patlıcanları alaca soyup kuşbaşı doğrayın ve 20 dakika kadar tuzlu suda bekletin.
Patlıcanların suyunu süzüp kurulayın ve bol yağda kızartın.
Kuru soğanları yemeklik doğrayın ve ayrı bir tencerede sıvı yağda kavurun.
Yeşil biberleri de doğrayıp soğanlara ekleyin.
Son olarak sarımsakları da ilave edin.
Tuz, karabiber ve pul biberi de ekleyin.
Son olarak haşladığınız etleri de sebzelere ilave edin ve karıştırıp ocaktan alın.
Kızarttığınız patlıcanları da içine ekleyip karıştırın.
Malzemeleri mümkünse toprak kaba, yoksa cam ya da porselen fırın tepsisine yerleştirin.
Domates ve biber dilimleriyle malzemelerin üzerini süsleyin.
Domates salçasını 1 su bardağı et suyunda ezip yemeğin üzerine gezdirin.
Fırını 200 dereceye ayarlayıp domatesler ve biberler kızarana kadar pişirin.