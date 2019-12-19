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19.12.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Şehrin göbeğinde adeta bir Ege köyünde gibi hissedeceksiniz

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Şehrin göbeğinde adeta bir Ege köyünde gibi hissedeceksiniz

İstanbul’un karmaşasından biraz olsun uzaklaşmak istediğinizde Adalar vapuruna atlar, masmavi denizin üzerinde keyifli bir yolculuğa başlarsınız. Burgazada’nın sakin ve huzur verici atmosferinde kendinizi yenilenmiş hissedersiniz. Burgazada, köşkleriyle ve yemyeşil doğasıyla kendine hayran bırakır insanı...

Bu bir ilandır.

Burgazada’ya gelmişken gezmemek olmaz! Doğanın eşsiz manzarasıyla karşılaşacağınız her sokak size huzur verecek… Sait Faik Abasıyanık Müzesi ise oradaki yaşanmışlıklara tanıklık ediyor. Adada bisiklet kiralayarak dolaşabilirsiniz. Aya Yani Kilisesi’ni de ziyaret edebilirsiniz. Sahil restoranlarında balık yiyebilirsiniz.

Sahilde yemek yiyebileceğiniz güzel bir mekân arıyorsanız linki tıklayın.

Şehrin göbeğinde adeta bir Ege köyünde gibi hissedeceksiniz

Adada kendinize bir ziyafet vermek istediğinizde adresiniz Sahil Restaurant olmalı! Neden mi? Taptaze balıklarıyla, günlük mezeleriyle tadı damağınızda kalacak bir ziyafet sofrası sizi bekliyor da ondan...

Enfes lezzetlerle bezeli menü seçenekleri için linki tıklayın.

Şehrin göbeğinde adeta bir Ege köyünde gibi hissedeceksiniz

Burgazada'nın naif dokusuna uyumlu tarzıyla, gelen misafirleri mutlu eden hizmet anlayışıyla Sahil Restaurant size zevkli ve lezzetli zamanlar vaat ediyor. Deniz manzarasına karşı sevdiklerinizle birlikte birbirinden güzel tatlarla donatılmış masalarda keyifli yemek yemenin ayrıcalığını yaşayın.

Burgazada’nın sahilinde enfes lezzetlerin yer aldığı sofralarda yerinizi ayırtmak için linki tıklayın.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.

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