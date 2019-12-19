Şehrin göbeğinde adeta bir Ege köyünde gibi hissedeceksiniz

Burgazada’ya gelmişken gezmemek olmaz! Doğanın eşsiz manzarasıyla karşılaşacağınız her sokak size huzur verecek… Sait Faik Abasıyanık Müzesi ise oradaki yaşanmışlıklara tanıklık ediyor. Adada bisiklet kiralayarak dolaşabilirsiniz. Aya Yani Kilisesi’ni de ziyaret edebilirsiniz. Sahil restoranlarında balık yiyebilirsiniz.

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Adada kendinize bir ziyafet vermek istediğinizde adresiniz Sahil Restaurant olmalı! Neden mi? Taptaze balıklarıyla, günlük mezeleriyle tadı damağınızda kalacak bir ziyafet sofrası sizi bekliyor da ondan...

Enfes lezzetlerle bezeli menü seçenekleri için linki tıklayın.





Burgazada'nın naif dokusuna uyumlu tarzıyla, gelen misafirleri mutlu eden hizmet anlayışıyla Sahil Restaurant size zevkli ve lezzetli zamanlar vaat ediyor. Deniz manzarasına karşı sevdiklerinizle birlikte birbirinden güzel tatlarla donatılmış masalarda keyifli yemek yemenin ayrıcalığını yaşayın.

Burgazada’nın sahilinde enfes lezzetlerin yer aldığı sofralarda yerinizi ayırtmak için linki tıklayın.

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