Şehrin 5 farklı çarşısından 5 lezzet durağı
İstanbul’u İstanbul yapan şeylerden biri tarihin kokusunu her santiminde hissedebileceğiniz çarşılarıdır. O çarşılarda dolaşırken tarihin bir parçası olduğunuzu hatırlar, huzurla dolarsınız. Ve o çarşılar yıllardır gidip gelinen, ahbaplık kurulan tatlı esnaflarıyla var olur. Bu hafta sonu tatlı bir kaçamak yapasınız diye, sizin için 5 önemli çarşının 5 lezzet durağını yazdık.
Kadıköy Çarşısı, Halil Lahmacun
35 yıldır çarşının en efsane lahmacun ve ünlü peynirli pidelerini yapan Halil Lahmacun, bağımlılık yapacak düzeyde lezzetli bir mekân. Az soğanlı ve iyi pişmiş yağsız lahmacunlarının üzerine Urfa’dan getirilmiş isotu da döktünüz mü sizi kimse durduramaz. Ancak gitmişken mutlaka meşhur peynirli pidesini de deneyin ve el yapımı ayranını da kana kana için. İstanbul’un en iyi lahmacuncusu şüphesiz Halil’dir. Tel: 0216 337 01 23
Üsküdar Çarşısı, Kanaat Lokantası
Türk ve Osmanlı mutfak kültürünün en lezzetli yemeklerini tadabileceğiniz Kanaat Lokantası, turistlerin dahi müdavimi olduğu tarihi bir mekân. Zeytinyağlılardan çorbaya, patlıcan kebaptan elbasan tavaya her türlü tadı bulabileceğiniz lokantada, kendi yaptıkları yoğurt ve dondurmaları da mutlaka denemelisiniz. Tel: 0216 341 54 44
Eyüp Çarşısı, Akmanoğlu Fırını
Tam 6 kuşaktır devam eden fırıncılık serüveninin başlangıcı 1883 yılına dayanıyor. O zamanlar Eyüp Camii’nin güney kapısında açılan börek ve ekmek fırını Akmanoğlu, 1917’den beri aynı mekânda hizmet veriyor. Fırının geleneksel lezzeti meşhur susamsız halka. Yanında güzel bir çayla harika bir atıştırmalık haline geliyor. Yanına da bir tane acıbadem kurabiyesi alın da ağzınız iyice tatlansın. Tel: 0212 581 06 39
Malta Çarşısı, Kömür Lokantası
Yemek reyonunun hemen arkasındaki “Sağlığınız için az yiyin” yazısıyla yüzünüzü güldüren Kömür Lokantası’nın patron Remzi Kömür, kendi yaşam tarzını lokantasına yansıtan biri. Birbirinden güzel tencere yemekleriyle sizi karşılayan lokantanın spesiyali paça çorbası. Ayrıca eylül gibi giderseniz balığın en lezzetlisinden de tatmanız mümkün. Tel: 0212 521 99 99
Eminönü-Sirkeci Çarşısı, Şehzade Cağ Kebap
İstanbul’da en iyi cağ kebabını nerede yerim diye düşünüyorsanız size tek bir adres verebiliriz: Şehzade Cağ Kebap. Sipariş verirken ‘tatari’ diye eklemeyi unutmayın. Çünkü usta cağlara çektiği kebabı, ateş görmemiş, az pişmiş kısmını pişirmek için yandaki mangala atar; eğer ustayı kebap tatari olsun diye uyarırsanız cağa çeker çekmez gönderir. Bu da cağa muhteşem bir lezzet katar. Tel: 0212 520 33 61
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