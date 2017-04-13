Şehrin 5 farklı çarşısından 5 lezzet durağı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz HaberleriŞehrin 5 farklı çarşısından 5 lezzet durağı
GeriLezizz Yemek Kültürü Şehrin 5 farklı çarşısından 5 lezzet durağı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Yemek Kültürü
13.04.2017 - 15:07, Son Güncelleme:

Şehrin 5 farklı çarşısından 5 lezzet durağı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şehrin 5 farklı çarşısından 5 lezzet durağı

İstanbul’u İstanbul yapan şeylerden biri tarihin kokusunu her santiminde hissedebileceğiniz çarşılarıdır. O çarşılarda dolaşırken tarihin bir parçası olduğunuzu hatırlar, huzurla dolarsınız. Ve o çarşılar yıllardır gidip gelinen, ahbaplık kurulan tatlı esnaflarıyla var olur. Bu hafta sonu tatlı bir kaçamak yapasınız diye, sizin için 5 önemli çarşının 5 lezzet durağını yazdık.

Kadıköy Çarşısı, Halil Lahmacun

35 yıldır çarşının en efsane lahmacun ve ünlü peynirli pidelerini yapan Halil Lahmacun, bağımlılık yapacak düzeyde lezzetli bir mekân. Az soğanlı ve iyi pişmiş yağsız lahmacunlarının üzerine Urfa’dan getirilmiş isotu da döktünüz mü sizi kimse durduramaz. Ancak gitmişken mutlaka meşhur peynirli pidesini de deneyin ve el yapımı ayranını da kana kana için. İstanbul’un en iyi lahmacuncusu şüphesiz Halil’dir. Tel: 0216 337 01 23

Şehrin 5 farklı çarşısından 5 lezzet durağı

Üsküdar Çarşısı, Kanaat Lokantası

Türk ve Osmanlı mutfak kültürünün en lezzetli yemeklerini tadabileceğiniz Kanaat Lokantası, turistlerin dahi müdavimi olduğu tarihi bir mekân. Zeytinyağlılardan çorbaya, patlıcan kebaptan elbasan tavaya her türlü tadı bulabileceğiniz lokantada, kendi yaptıkları yoğurt ve dondurmaları da mutlaka denemelisiniz. Tel: 0216 341 54 44

Şehrin 5 farklı çarşısından 5 lezzet durağı

Eyüp Çarşısı, Akmanoğlu Fırını

Tam 6 kuşaktır devam eden fırıncılık serüveninin başlangıcı 1883 yılına dayanıyor. O zamanlar Eyüp Camii’nin güney kapısında açılan börek ve ekmek fırını Akmanoğlu, 1917’den beri aynı mekânda hizmet veriyor. Fırının geleneksel lezzeti meşhur susamsız halka. Yanında güzel bir çayla harika bir atıştırmalık haline geliyor. Yanına da bir tane acıbadem kurabiyesi alın da ağzınız iyice tatlansın. Tel: 0212 581 06 39

Şehrin 5 farklı çarşısından 5 lezzet durağı

Malta Çarşısı, Kömür Lokantası

Yemek reyonunun hemen arkasındaki “Sağlığınız için az yiyin” yazısıyla yüzünüzü güldüren Kömür Lokantası’nın patron Remzi Kömür, kendi yaşam tarzını lokantasına yansıtan biri. Birbirinden güzel tencere yemekleriyle sizi karşılayan lokantanın spesiyali paça çorbası. Ayrıca eylül gibi giderseniz balığın en lezzetlisinden de tatmanız mümkün. Tel: 0212 521 99 99

Şehrin 5 farklı çarşısından 5 lezzet durağı

Eminönü-Sirkeci Çarşısı, Şehzade Cağ Kebap

İstanbul’da en iyi cağ kebabını nerede yerim diye düşünüyorsanız size tek bir adres verebiliriz: Şehzade Cağ Kebap. Sipariş verirken ‘tatari’ diye eklemeyi unutmayın. Çünkü usta cağlara çektiği kebabı, ateş görmemiş, az pişmiş kısmını pişirmek için yandaki mangala atar; eğer ustayı kebap tatari olsun diye uyarırsanız cağa çeker çekmez gönderir. Bu da cağa muhteşem bir lezzet katar.  Tel: 0212 520 33 61

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Sosyal medyanın tartışılan yemeği arabaşı çorbası

İstanbul’un efsanelerinden Mandabatmaz’ın Cemil Usta’sı hayatını kaybetti

Göbeklitepe ziyaretçileri için lezzet şölenine hazırlanıyor

Kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti: "Tel helva"