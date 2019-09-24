Şeftalili crumble tarifi

Crumble en kolay ve en lezzetli tatlıların başında geliyor. Çeşit çeşit meyvelerle yapılabilen crumble’ı biz bu kez şeftaliyle denedik ve nefis oldu. Üzerinde bir top da dondurmayla servis ettiğinizde benzersiz bir lezzete kavuşan şeftalili crumble’ın yapılışı ve malzemeleri aşağıda. Mutlaka denemelisiniz, afiyet olsun…
Şeftalili harç için:
Şeftalileri soyup küp küp doğrayın.
Üzerine nişastayı ve toz şekeri serpin ve iyice karıştırın.
Malzemeyi fırın kabına yayın.
Tereyağı, şeker ve unu mutfak robotunda karıştırın.
Hamur topak topak olunca üzerine fındığı ve yulafı ekleyin ve karıştırın.
Karışımı şeftalilerin üzerine parça parça yerleştirin.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.
Tatlınızı 45 dakika kadar fırınlayıp ilk sıcağı geçince servis edin. Afiyet olsun…