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Şeflerin Seçimi: Yılmaz Öztürk nerede yiyor?

Fotoğraflar: Instagram
06.02.2018 - 10:12 | Son Güncelleme:

Karaköy, İstanbul'un son dönemde yükselen yıldızlarından. Çok sayıda yeni mekânla gece hayatının en önemli merkezlerinden biri haline gelen Karaköy'de dikkat çeken adreslerden biri de Alaçatı’daki Mancar ve L’Escargot restoranlarından tanıdığımız Yılmaz Öztürk'ün imzasını taşıyan Mürver Restaurant.

Yılmaz Öztürk, Mira Balık'ın mezeleri için, "mevsime uygun, taze ve lezzetli" diyor.

Mürver, yaratıcılık, lezzet, estetik sunum, servis, fiyat-kalite dengelerini tutturduğu anlayışıyla kısa sürede yeme-içme severlerin ilgisini çekti. Yerel ve mevsiminde ürünler kullanıyor, geleneksel yemekleri ince dokunuşlarla yorumlayarak sunuyor. Mürver’de etler, deniz ürünleri ve sebzeler açık mutfakta hiç sönmeyen odun ateşinde, demir döküm ızgarada tütsüleniyor, ağır ateşte fırında pişiyor. Yemeklerin büyük bir bölümü, hatta istenirse tümü ortaya atıştırmalık geliyor.

Mürver, İncili Gastronomi Rehberi'nin 3 incili mekânlarından...

Yılmaz Öztürk | MürverMürver'in şefi Yılmaz Öztürk kapılarını İncili Gastronomi Rehberi kameralarına açtı. Enfes lezzetleri, muhteşem sunumu ile Yeni Mürver'i Yılmaz Öztürk'ün ağzından dinleyelim.
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Peki lezzetleriyle herkesi büyüleyen Öztürk nerelerde yemek yemeyi seviyor? İşte cevapları:

İstanbul

21 Ocakbaşı Pera: Salaş ama son derece lezzetli, özellikle favorilerim uykuluk ve kendi acılı şalgam suları.

Mira Balık: Tarama ve kabuklu deniz mahsulleri favorim. Meze çeşitleri de mevsime uygun, taze ve lezzetli.

Karaköy Tantuni: Sokak yemeği olarak favorim.

FiL Books: Bezelerini özel ve lezzetli buluyorum.

Karaköy Balıkçısı: Öğlen şişte mevsim balığı ve deniz mahsulleri çorbası.

Şeflerin Seçimi: Yılmaz Öztürk nerede yiyor

Fasuli Lokantaları, Karaköy.

Dönerci Sadık, Aksaray.

Lider Pide, Ümraniye.

Eminönü Balıkçılar Çarşısı: Hem alışverişi, hem de esnafla sohbeti özellikle seviyorum.

Üsküdar Çarşı’da sakatatçılar.

Pangaltı’daki mezecilerden lakerda, botarga gibi ürünler almayı tercih ediyorum.

Şeflerin Seçimi: Yılmaz Öztürk nerede yiyor
Savra

Bodrum

Savra Bodrum: Yenilikçi ve lezzetli menüsü ile tercihim.

Bağarası Restaurant, Bitez: Yerel malzemelerle Bodrum ve Ege mutfağını en iyi şekilde temsil ediyor.

Nadya’nın Mutfağı: Bitez merkezde ev yemekleri ve Antakya mutfağı sunan Nadya Teyze’nin içli köftesi ve yuvalaması Bodrum’a gittiğimde vazgeçilmezlerimden.

Şeflerin Seçimi: Yılmaz Öztürk nerede yiyor
Cura Balık

Çeşme

Cura Balık: Erken saatte başlayan servisi işe gün batımında özellikle tercihim. Yenilikçi ama lezzetli mezeelri ve günlük balıkları favorim.

Söğüşcüm: Sokak lezzeti için mutlaka uğruyorum.

Tokmak Hasan: Öğle yemeği, özellikle tas kebabı.

Rumeli Pastanesi: Tavuk göğsü ve dondurma.

Dalyan Aile Balıkçısı: Balık alışverişi yaparken bir yandan nefis midye dolmalarından yemek.

Şeflerin Seçimi: Yılmaz Öztürk nerede yiyor

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