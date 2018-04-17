Şeflerin Seçimi: Şemsa Denizsel nerede yiyor?

Kaliteli, mevsimsel ve taze malzemeyi tanıdık ama bir o kadar da rafine yemeklere dönüştüren Kantin, tam 17 senedir sadece Nişantaşı değil, tüm İstanbul’dan müdavimlerine modern İstanbul mutfağının lezzetlerini sunuyor. Her gün değişen menüsü ve vazgeçilmez çıtırları, kendi yapımları şarküteri, şnitzel ve köfte gibi yemekleri, Şemsa Denizsel ile ekibinin yaratıcılığı ve teknik birikimini yansıtıyor.

Kantin, İncili Gastronomi Rehberi’ndeki 3 incisiyle de kalitesini kanıtlıyor.

KANTİN'LE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE

Peki herkesi yemeklerine hayran bırakan Denizsel nerenin yemeklerini seviyor? İşte kendi ağzından cevabı…

Çınaraltı Kuzguncuk: Kahvaltı için yumurta yemek, ama sadece yumurta yemek, yanında bildiğin tazecik fırın ekmeği ve demli çay ile. Üstüne de şahane Türk kahvesi yapıyorlar. Oracıkta açık havada bir bankın üstünde Boğaz’a karşı güne başlamak.

Taze Balıkçı: Lakerdası.

Tarihi Karaköy Balıkçısı: Saat 3’e kadar şehrin en iyi balık pişiren ustasının elinden kömür ateşinde balık yemek. Asla üst kattaki manzaralı yer değil.



Balat Sahil Restoran'ın mezeleri...

Balat Sahil Restoran: Her türlü meze, şehrin açık ara en iyisi. Hele bir de Cemal Bey’in yaptığı buğulama balıklar. Kalkan mesela, ya da iskorpit. Bildiğiniz buğulamalara benzemiyor. “Suyunu kaşık kaşık içsem mi, yoksa bir bütün ekmeği şamandıra mı etsem?” ikilemi büyük.

Adana Ocakbaşı, Kurtuluş: Adana konusunda süper.

Yeni Lokanta: Civan’ın (Şef Civan Er) yemekleri çok bana göre. Yapıp da, “Ben niye bunu düşünmemişim” dediğim pek çok yemeği var.

Spago, St. Regis, Nişantaşı: Otelin tepesindeki Spago’da sanırım şehrin en iyi kokteyllerini yapıyorlar.