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Şeflerin Seçimi: Maksut Aşkar nerede yiyor?

Hürriyet Haber
07.03.2018 - 13:46 | Son Güncelleme:

Yemeyi içmeyi sevenlerin İstanbul'da son dönemdeki gözdelerinden biri, SALT Galata'nın üst katında yer alan Neolokal. Şef Maksut Aşkar yönetimindeki Neolokal'in mutfağından çıkan yemekleri yiyip hayran olmamak mümkün değil.

Lades'in sütlacı Aşkar'ın favorisi

Menüsü bir yana, ismiyle bile kimlik ve felsefesini yansıtan restoranlardan biri Neolokal. Eskiden bir bankanın genel merkezine, şimdilerde ise ağırlıklı olarak kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan SALT Galata binasındaki Neolokal, manzarası gibi geleneğe doğru bakıyor ama günümüzde yaşıyor!

Şef Maksut Aşkar ve ekibi, yerel mutfağı, modern teknikler ve yenilikçi bakış açısıyla buluşturuyor, kimi unutulmak üzere olan malzemeyi de bugünün yemeklerine taşıyor. Çerkez, Ermeni veya Boşnak; bu topraklardaki kültürel zenginliğimiz Neolokal sofralarına da yansıyor.

Rengârenk yoğurtlarla bir sanat eserine dönüştürülen tabakta servis edilen ‘katmer ve tirit’, ördek suyunda pişmiş dana eti, Antep fıstıklı katmer ve tarhana kremasından oluşuyor. Çam fıstıklı kıymayla yapılan naneli yoğurtla sunulan içli köfte, ahtapotlu ev eriştesi, kuzu mutancana, ızgara minekop, Çerkez ördeği, muhammara ya da topik tavsiye edilebilecek yemeklerden sadece birkaçı.

Şeflerin Seçimi: Maksut Aşkar nerede yiyor

“Paylaşmalık tadım menüsü”, restoranın genel felsefesini algılamak için birebir.

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Maksut Aşkar | Neolokal
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Peki herkes onun yemeklerini bu kadar beğenirken, Aşkar nerede yemek yiyor? İşte cevabı...

İstanbul
Lades Lokantası: Anne sütlacı için.
Engin Döner, Karaköy Bankalar Caddesi
Çardak Döner, Etiler

Bodrum
Kısmet Lokantası

Çeşme
Hanedan: Kahvaltısı için.

 Şeflerin Seçimi: Maksut Aşkar nerede yiyor

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