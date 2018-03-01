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Şeflerin Seçimi: İsmet Saz nerede yiyor?

Hürriyet Haber
01.03.2018 - 13:02 | Son Güncelleme:

Son dönemde İstanbul'un en fazla konuşulan restoranlarından biri TOİ. Adına bakıp burayı yabancı birilerine ait zannedenler olsa da TOİ, özbeöz deneyimli Türk şef İsmet Saz'ın bebeği.

Baca Altı'nın meşhur 'Adana sushi'si...

Kendisi restoranının ismine “Trust of İsmet”in (İsmet’e güven) kısaltılmış hali TOİ diyerek keyifli bir hikâye kazandırsa da, şef İsmet Saz’ın ne hikâyesi ne de şu günlerde kendinden söz ettirdiği başarısı, öyle üç kelimeyle özetlenebilecek gibi değil.

Yıllarca, Türkiye’nin pek çok önemli restoranında hem yabancı hem de yerli şeflerle elde ettiği deneyimi pekiştirmek için yurt dışına giden Saz, Gordon Ramsay’nin The London adındaki restoranında çalıştıktan sonra birkaç yıl önce Türkiye’ye döndü.

Önce Akaretler’deki Sıraevler’in hemen bitiminde, bir otelin terasında başlayan TOİ hikâyesi kabına sığmadı, büyüdü ve 2016’nın sonlarına doğru şu anda bilinen yeri olan Kuruçeşme’ye taşındı. Mekânın ambiyansı havalı ve şık olmakla birlikte şef Saz’ın yemekleri bir o kadar sade ve basit.

Kendi hazırladığı ördek prosciutto’su da, fırında hazırladığı ızgara ahtapotu da doğru malzeme ve teknik ile az ürünle nasıl güzel yemekler yaratılabildiğinin bir örneği.

TOİ HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

İsmet Saz | TOITOI'nin şefi İsmet Saz kapılarını İncili Gastronomi Rehberi kameralarına açtı. Enfes lezzetleri, muhteşem sunumu ile TOI'yi İsmet Saz'ın ağzından dinleyelim.
daha fazla video için

Peki yemekleriyle neredeyse dünyayı kendine hayran bırakan Saz, kendisi nerede yiyor? İşte cevabı:

İstanbul
Karadeniz Döner, Beşiktaş.
Baca Altı, Kuruçeşme: 'Adana Sushi'.
Hisar Kale: Kahvaltı.
Kalendertepe, Yeniköy: Kahvaltı, bal, kaymak, sucuk.
İnar, Kuruçeşme: Sushi.

Bodrum
Gonca Balık.
Mindos.

Şeflerin Seçimi: İsmet Saz nerede yiyor

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