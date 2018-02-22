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Şeflerin Seçimi: Civan Er nerede yiyor?

Fotoğraf: Foursquare
22.02.2018 - 15:32 | Son Güncelleme:

İstanbul dünyanın lezzet başkentlerinden biri. coğrafi olarak iki kıtayı birleştiren İstanbul'un gastronomi haritası, dünyanın dört bir yanından izler taşıyor. Bu haritanın son dönemdeki en dikkat çekici noktalarından biri de Yeni Lokanta...

Şef Civan Er’in imzasını taşıyan Yeni Lokanta, Türkiye’nin dört bir yanından gelen malzemeleri geleneksel yemek pişirme yöntemlerini kullanarak yorumluyor. Tadım menüsü mevsimsel olarak değişiyor ve birbirinden leziz tabaklar arka arkaya bir lezzet deneyimine dönüşüyor. Yemeklerde kullanılan yoğurt kendi üretimleri. Ekşi maya ekmeklerinin unu Polatlı’dan getiriliyor ve meşe odununda pişiriliyor. Tamamen kuzu etinden yapılan cevizli sucuk Antep’ten. Yalnızca yerel şaraplar servis ediliyor. Rahat, hoş, sakin, şık ortamı ile yerli ve yabancı müşteriler tarafından İstanbul’un en beğenilen mekânlarından.

YENİ LOKANTA HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Civan Er | Yeni LokantaYeni Lokanta'nın şefi Civan Er kapılarını İncili Gastronomi Rehberi kameralarına açtı. Enfes lezzetleri, muhteşem sunumu ile Yeni Lokanta'yı Civan Er'in ağzından dinleyelim.
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TAZE LOKANTA HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Peki Yeni Lokanta ve yanı sıra Taze Lokanta'yla İstanbul'un damaklarını şenlendiren Er, nerede yemek yemeyi seviyor? İşte cevapları...

İstanbul

Beyoğlu Zübeyir: Etleri çok lezzetli, mezeleri az ve öz.

Köfteci Hüseyin: İstanbul'da bildiğim en iyi köfteci.

Gaziantepli Mustafalar, Bakırköy, İncirli: Lahmacun deyince aklıma hep burası ve ilkokul yıllarım geliyor.

Kadıköy Baylan: Karşı tarafa ender geçerim, bazen sadece Kup Griye için.

Büyükada Adem Baba: Adanın bence en güzel mezelerini yapıyorlar.

Bodrum

Akyarlar Özbalcı Pide: Lise yıllarından beri Bodrum'a her gittiğimde uğradığım bir yer.

Şeflerin Seçimi: Civan Er nerede yiyor

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