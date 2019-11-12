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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.11.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Şef Danilo Zanna, “Pınar Chef”i seçti

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Şef Danilo Zanna, “Pınar Chef”i seçti

Orijinal tadıyla farklı lezzetler deneyimlemek isteyenlerin tercihi Pınar Labne, düzenlediği Pınar Chef Yarışması ile yemek tutkunlarını bir araya getirdi. Pınar Labne’nin reklam yüzü İtalyan Şef Danilo Zanna’nın moderatörlüğündeki yarışmada heyecanlı anlar yaşandı.

Labnenin Türkiye’deki mucidi Pınar, Mutfak Sanatları Akademisi’nde (MSA) gerçekleştirilen Pınar Chef Yarışması ile yaratıcı lezzetleri özgün sunumlarla birleştiren yarışmacıların keyifli mücadelesine ev sahipliği yaptı.  

Pınar Labne’nin “Lezzet senden sorulur” sloganından hareketle, sosyal medya kanalından yapılan yarışmayla belirlenen 8 şanslı katılımcı, “Pınar Chef” ünvanına sahip olmak için yarıştı. Her yarışmacıya yeme-içme konusunda uzman bir isim de koçluk yaptı. Şef Danilo Zanna’nın sempatik tavırları ve keyifli sohbetiyle güzel vakit geçiren yarışmacılar, 1 saatte Pınar Labne ve kendi seçtikleri malzemelerle menülerini oluşturdu. Sürenin sonunda hazırlanan makarna, meze ve tiramisunun tadına bakan Danilo Zanna; sunum, tat ve yaratıcılık konusunda en başarılı katılımcıyı belirledi. “Pınar Chef” ünvanının sahibi olan Beyhan Gören, GittiGidiyor’dan 5 bin TL değerindeki mutfak gereçleri hediye çekini kazandı. Pınar Chef Kupası’nı Beyhan Gören’e Danilo Zanna takdim etti. Yarışma sonunda diğer katılımcılara da çeşitli hediyeler verildi.

Şef Danilo Zanna, “Pınar Chef”i seçti

Pınar Labne ile başarılı bir reklam kampanyası yürüten Şef Danilo Zanna, yeni tatlar deneyimlemekten hoşlananlar için Pınar Labne ile birçok tarifin uygulanabileceğini belirtti. Zanna, sandviçten bruschettaya, tatlılardan makarnaya, meze çeşitlerinden salatalara ve çorbaya uzanan geniş bir alanda Pınar Labne’nin ideal kıvamı ve eşsiz lezzetiyle menüyü zenginleştirmenin mümkün olduğunu söyledi.

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