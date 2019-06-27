Sebzeli yaz tavuğu tarifi

Malzemeler

500 g kuşbaşı tavuk eti

4 arpacık soğan

4 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 patates

2 kabak

2 domates

4 sivri biber

2 kırmızı kapya biberi

4 havuç

7~8 dal taze soğan

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

1 çay kaşığı Sumak

1 çay kaşığı Zerdeçal



Üzeri için

1 tutam Soya filizi

Yaz tavuğu nasıl yapılır?

Kuşbaşı tavuk etleri, arpacık soğanlar ve ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında soteleyin.

Tavuk etlerinin renkleri dönmeye başlayınca çubuk formunda doğradığınız sebzeleri ilave edip 4-5 dakika daha soteleyin.

Üzerini iki parmak geçecek kadar su ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın.

Tavuk etleri ve sebzeler tamamen yumuşayıncaya kadar pişirin.

Soya filizini ilave edip ocaktan alın.

Sıcak servis yapın.