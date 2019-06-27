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Sebzeli yaz tavuğu tarifi
Yazın ağır yemekler yerine çok daha hafif yemeklere yöneliyoruz, yaz yemeklerine bir yenisini eklemek isteyenler için pratik bir o kadar da lezzetli bir önerimiz var: Sebzeli yaz tavuğu. Mevsim sebzeleri, kuşbaşı tavuk eti ile buluşuyor, ister makarna isterseniz de pilavla sunulacak bir tavuk yemeği ortaya çıkıyor. Peki, sebzeli yaz tavuğu nasıl yapılıyor? İşte, adım adım yaz tavuğu tarifi
Malzemeler
500 g kuşbaşı tavuk eti
4 arpacık soğan
4 diş sarımsak
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 patates
2 kabak
2 domates
4 sivri biber
2 kırmızı kapya biberi
4 havuç
7~8 dal taze soğan
2 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı Karabiber
1 çay kaşığı Sumak
1 çay kaşığı Zerdeçal
Üzeri için
1 tutam Soya filizi
Yaz tavuğu nasıl yapılır?
Kuşbaşı tavuk etleri, arpacık soğanlar ve ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında soteleyin.
Tavuk etlerinin renkleri dönmeye başlayınca çubuk formunda doğradığınız sebzeleri ilave edip 4-5 dakika daha soteleyin.
Üzerini iki parmak geçecek kadar su ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın.
Tavuk etleri ve sebzeler tamamen yumuşayıncaya kadar pişirin.
Soya filizini ilave edip ocaktan alın.
Sıcak servis yapın.