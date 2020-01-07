Sebzeli tavuk çorbası tarifi

Sebzeli tavuk çorbasının tarifini aradıysanız doğru yerdesiniz. Tavuk ve sebzelerin nefis buluşmasına şehriye de eşlik edince lezzetini katlıyor. Ayrıca hazırlanışı da gayet pratik. Sebzeli tavuk çorbasını kolay bir şekilde hazırlayarak sofralarınıza renk katabilirsiniz. Bu çorba sizi asla pişman etmeyecek. İşte tarifi...