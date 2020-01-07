Sebzeli tavuk çorbası tarifi

Sebzeli tavuk çorbasının tarifini aradıysanız doğru yerdesiniz. Tavuk ve sebzelerin nefis buluşmasına şehriye de eşlik edince lezzetini katlıyor. Ayrıca hazırlanışı da gayet pratik. Sebzeli tavuk çorbasını kolay bir şekilde hazırlayarak sofralarınıza renk katabilirsiniz. Bu çorba sizi asla pişman etmeyecek. İşte tarifi...
Tavuğu haşlayıp didikleyin. Suyunu da süzüp ayırın.
Tüm sebzeleri küp küp doğrayın.
Tereyağı ve unu tencereye ekleyip kavurun.
Ardından sebzeleri de ilave edip kavurmaya devam edin.
Üzerine tavuk suyunu ekleyin
Su kaynayınca şehriyeleri ve tavukları ilave edip kısık ateşte pişirin.
Tuz ve karabiberi de ekleyerek 15 dakika daha kısık ateşte kaynatın.
Üzerini dereotu ile süsleyip servis edin.
Afiyet olsun...