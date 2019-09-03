Sebzeli mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi ve hazırlanışı
Türk mutfağında en çok tüketilen çorbalar arasında yer alan mercimek çorbası, sebzeli olarak hazırlandığı zaman adeta vitamin deposuna dönüşüyor. Sebze sevmeyen çocukların bile tüketebileceği sebzeli mercimek çorbası, kolay yapımı ile de ev hanımları tarafından ilgi görüyor. Peki, sebzeli mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi ve hazırlanışı.
Kırmızı, sarı ve kahverengi mercimekle farklı farklı çeşitlerde yapılan mercimek çorbası, sebzeli olduğu zaman hem besleyici hem de faydalı hale dönüşüyor. İşte, yapımı kolay sebzeli mercimek çorbası tarifi...
Malzemeler
1 adet kereviz
1 adet patates
1 adet soğan
1 adet havuç
1 su bardağı kırmızı mercimek
Tavuk suyu
Tuz
Su
Üzeri için:
1 tatlı kaşığı salça
1 kaşık tereyağı
Hazırlanışı
Patates, havuç, kereviz ve soğanı doğrayın ve sıvı yağda kavurun. Öncelikle soğan ve havucu koyup, sonra patates ve kerevizi kavurun. Kavurduktan sonra üstüne mercimeği ekleyin ve kavurmaya devam edin. Üzerine tavuk suyunuzu ve sıcak suyunuzu ekleyin, tuzunu koyun ve kaynatın. Sebzeler piştikten sonra blender’dan geçirin. Servis etmeden önce üzerine erittiğiniz tereyağı ve salçayı koyabilirsiniz.