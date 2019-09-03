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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
03.09.2019 - 21:46, Son Güncelleme:

Sebzeli mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi ve hazırlanışı

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Sebzeli mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi ve hazırlanışı

Türk mutfağında en çok tüketilen çorbalar arasında yer alan mercimek çorbası, sebzeli olarak hazırlandığı zaman adeta vitamin deposuna dönüşüyor. Sebze sevmeyen çocukların bile tüketebileceği sebzeli mercimek çorbası, kolay yapımı ile de ev hanımları tarafından ilgi görüyor. Peki, sebzeli mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi ve hazırlanışı.

Kırmızı, sarı ve kahverengi mercimekle farklı farklı çeşitlerde yapılan mercimek çorbası, sebzeli olduğu zaman hem besleyici hem de faydalı hale dönüşüyor. İşte, yapımı kolay sebzeli mercimek çorbası tarifi...

Malzemeler

1 adet kereviz
1 adet patates
1 adet soğan
1 adet havuç
1 su bardağı kırmızı mercimek
Tavuk suyu
Tuz
Su
Üzeri için:
1 tatlı kaşığı salça
1 kaşık tereyağı

Hazırlanışı

Patates, havuç, kereviz ve soğanı doğrayın ve sıvı yağda kavurun. Öncelikle soğan ve havucu koyup, sonra patates ve kerevizi kavurun. Kavurduktan sonra üstüne mercimeği ekleyin ve kavurmaya devam edin. Üzerine tavuk suyunuzu ve sıcak suyunuzu ekleyin, tuzunu koyun ve kaynatın. Sebzeler piştikten sonra blender’dan geçirin. Servis etmeden önce üzerine erittiğiniz tereyağı ve salçayı koyabilirsiniz.

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