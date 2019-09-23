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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.09.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Sebzeden suşiye her şeyin siyah olduğu festival

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Sebzeden suşiye her şeyin siyah olduğu festival

İngiltere’nin başkenti Londra, ana teması "siyah yemek" olan festival ile bugün siyaha büründü.

Yüzlerce kişinin yoğun ilgi gösterdiği festivalde başta yemekler olmak üzere her şey simsiyah olarak tasarlandı. Festivalde en ilgi çeken yemeklerinden başında "siyah hamburger" ve "siyah kek" geldi. Festivale katılanlar canlı müzik ve siyah yemeklerin satıldığı stantlara akın etti.

SEBZEDEN SUŞİYE HER ŞEY SİYAH

Sabah saatlerinde açılan stantlarda satış gerçekleştirmek için getirilen siyah sebzeler ve suşi malzemeleri de yoğun talep gördü. Yıllardır festivale katılım gösteren vatandaşlar festivalin her sene gerçekleştirilmesinden oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

Aktif karbonlu ekmek tarifi
Aktif karbonlu ekmek tarifi

Festivale katılanlardan Julie Angwin “Gerçekleştirilen siyah yemek festivaline oldukça ilgiliyim. Çünkü farklı şeylerin ve değişik yemeklerin olduğu bir festival. Her şey siyah ve buradaki herkes siyah giymek durumdalar. Bu süreç yaklaşık 15 yıldır devam ediyor” dedi.

Yaklaşık 10 yıldır siyah kıyafetler ve siyah renkleri hayatı ile bağdaştıran Scarr Miller ise “Buraya geliş amaçlarımdan bir tanesi tamamen farklı yemekler ve lezzetler denemek. Festivali gerçekleştirenlere baktığım zaman bunu başarıyla yapabildiklerini söyleyebilirim. Ayrıca kesinlikle kokteylleri çok sevdiğimi söyleyebilirim. Şuan içtiğim şey kırmızı olsa da, içeride siyah kokteyller de bulunuyor’’ diye konuştu.

Siyah yemek festivali geçtiğimiz haziran ayında İstanbul’da da gerçekleştirilmişti.

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