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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem Aydoğan Fotoğraf: Alamy
30.09.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Savaşı başlamadan durduran çorba: Kappeler Milchsuppe

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Savaşı başlamadan durduran çorba: Kappeler Milchsuppe
Ressam Albert Anker'e ait 1869 tarihli Die Kappeler Milchsuppe isimli bu tablo çorbanın ortaya çıkışını anlatıyor.

Yemeğin sakinleştirici ve birleştirici gücünü hafife almamak gerektiğini gösteren tarihi bir olay: Kappeler Milchsuppe ya da Türkçe adıyla Kappel Süt Çorbası...

Süt ve ekmekle yapılan bir çorbanın tarihin seyrini değiştirdiği söylenen olay, 1529 yılında Katolik piyade erlerinin İsviçre Protestan Devrimi esnasında Protestan ordusu ile karşı karşıya gelmesiyle yaşanıyor.

İki ordu arasındaki savaş I. Kappel Savaşı olarak adlandırılsa da aslına bakılırsa hiçbir çatışma yaşanmamış. Barışı sağlayan faktör ise süt çorbası. Nasıl mı?

İki ordunun komutanlarının yaptığı müzakereler esnasında sohbet etmeye başlayan düşman taraf askerleri arasında arkadaşlık kurulmaya başlıyor. Askerler kendilerine verilen erzağı birleştirerek ortak yemek yemeye karar verince olayların seyri değişiyor. Katolikler süt Protestanlar ise ekmek getiriyor ve birlikte “Kappeler Milchsuppe” denilen “Kappel Süt Çorbası” ortaya çıkıyor. Asker birlikleri arasında yapılan bu iş birliği sayesinde de savaş başlamadan bitiyor.

Günümüzde Kappeler Milchsuppe halen İsviçre mutfağının sevilen yemeklerinden biri. Yüzyıllar önce kullanılan malzemelere birkaçı eklenmiş olsa da uzman aşçılar süt çorbasının birleştirici gücüne inanıyor.

Bu arada tarihi belgelere göre temelde gerginlik çözülemediğinden 2 yıl sonra 2. Kappel Savaşı yapılıyor. Ancak ilk savaş hiç başlamadan bitmiş bir savaş olarak tarihe geçiyor. Savaşı başlamadan bitiren Süt Çorbası da yüzleri gülümseten bir tarif olarak kayıtlara geçiyor. O kadar bahsetmişken tarifini de verelim:

İsviçre Kappel Süt Çorbası Tarifi

Malzemeler:
Bir parça tereyağı
İnce doğranmış 1 adet kuru soğan
2 diş dövülmüş sarımsak
200 mililitre et suyu
1 çay kaşığı kimyon / frenk kimyonu
Yarım çay kaşığı muskat ve karanfil.
300 gram kuru ekmek (küp küp doğranmış)
1 litre süt
Tuz – karabiber
Rendelenmiş peynir
Üzeri için maydanoz – frenk soğanı

Yapılışı:
Geniş bir tencerede tereyağını eritin.
Soğan ve sarımsağı 1-2 dakika kavurun.
Üzerine et suyu, kimyon, muskat ve karanfil ekleyin. Ardından ekmeği ekleyip kaynayana kadar arada karıştırın.
Kaynamak üzereyken karıştırarak sütü ekleyin.
Hafif kaynayınca altını kapatıp, tuz, karabiber ve yeşillikler ile tatlandırıp servis edin.

Barış çorbanız hazır :) Afiyet olsun...

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