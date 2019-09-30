Savaşı başlamadan durduran çorba: Kappeler Milchsuppe
Yemeğin sakinleştirici ve birleştirici gücünü hafife almamak gerektiğini gösteren tarihi bir olay: Kappeler Milchsuppe ya da Türkçe adıyla Kappel Süt Çorbası...
Süt ve ekmekle yapılan bir çorbanın tarihin seyrini değiştirdiği söylenen olay, 1529 yılında Katolik piyade erlerinin İsviçre Protestan Devrimi esnasında Protestan ordusu ile karşı karşıya gelmesiyle yaşanıyor.
İki ordu arasındaki savaş I. Kappel Savaşı olarak adlandırılsa da aslına bakılırsa hiçbir çatışma yaşanmamış. Barışı sağlayan faktör ise süt çorbası. Nasıl mı?
İki ordunun komutanlarının yaptığı müzakereler esnasında sohbet etmeye başlayan düşman taraf askerleri arasında arkadaşlık kurulmaya başlıyor. Askerler kendilerine verilen erzağı birleştirerek ortak yemek yemeye karar verince olayların seyri değişiyor. Katolikler süt Protestanlar ise ekmek getiriyor ve birlikte “Kappeler Milchsuppe” denilen “Kappel Süt Çorbası” ortaya çıkıyor. Asker birlikleri arasında yapılan bu iş birliği sayesinde de savaş başlamadan bitiyor.
Günümüzde Kappeler Milchsuppe halen İsviçre mutfağının sevilen yemeklerinden biri. Yüzyıllar önce kullanılan malzemelere birkaçı eklenmiş olsa da uzman aşçılar süt çorbasının birleştirici gücüne inanıyor.
Bu arada tarihi belgelere göre temelde gerginlik çözülemediğinden 2 yıl sonra 2. Kappel Savaşı yapılıyor. Ancak ilk savaş hiç başlamadan bitmiş bir savaş olarak tarihe geçiyor. Savaşı başlamadan bitiren Süt Çorbası da yüzleri gülümseten bir tarif olarak kayıtlara geçiyor. O kadar bahsetmişken tarifini de verelim:
İsviçre Kappel Süt Çorbası Tarifi
Malzemeler:
Bir parça tereyağı
İnce doğranmış 1 adet kuru soğan
2 diş dövülmüş sarımsak
200 mililitre et suyu
1 çay kaşığı kimyon / frenk kimyonu
Yarım çay kaşığı muskat ve karanfil.
300 gram kuru ekmek (küp küp doğranmış)
1 litre süt
Tuz – karabiber
Rendelenmiş peynir
Üzeri için maydanoz – frenk soğanı
Yapılışı:
Geniş bir tencerede tereyağını eritin.
Soğan ve sarımsağı 1-2 dakika kavurun.
Üzerine et suyu, kimyon, muskat ve karanfil ekleyin. Ardından ekmeği ekleyip kaynayana kadar arada karıştırın.
Kaynamak üzereyken karıştırarak sütü ekleyin.
Hafif kaynayınca altını kapatıp, tuz, karabiber ve yeşillikler ile tatlandırıp servis edin.
Barış çorbanız hazır :) Afiyet olsun...