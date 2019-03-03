Şarmula sosu Arnavut ciğerinin üzerine dökülen baharatlı ve sirkeli sosun ismi. Ciğerin lezzetini birkaç katına çıkaran şarmula sosunun yapılışı da oldukça kolay. İşte ciğer sevmeyenlere bile ciğer yedirecek şarmula soslu Arnavut ciğeri tarifi…
Kuşbaşı doğradığınız kuzu ciğerini genişçe bir kapta una bulayın.
Sıvı yağı tavada kızdırıp ciğerleri yağda güzelce kavurun.
Yağı süzüp başka bir tavaya alın.
İçine sarımsak, sirke ve kırmızı biberi ekleyip bir taşım kaynatın.
Ciğerleri servis tabağına alıp sosu üzerine gezdirin.
Tuzla ovduğunuz soğan ve ince kıyılmış maydanozla servis edin.