Saray sarması nasıl yapılır? Arda'nın Ramazan Mutfağı saray sarması tarifi...
Arda’nın Mutfağı programının sunucusu Arda Türkmen, geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetlerini ekran karşısındakilerle buluşturmaya devam ediyor. Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 28 Mayıs'ta yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de bisküvili saray sarması oldu. Peki, saray sarması nasıl yapılır? Arda'nın Ramazan Mutfağı saray sarması tarifi...
Bisküvili Saray Sarması Malzemeleri
300 gram kakaolu bisküvi
150 gram margarin
1,5 su bardağı un
1 litre süt
1,5 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
1 su bardağı dövülmüş ceviz
Saray sarması nasıl yapılır?
Margarini eritin.
Unu ekleyin ve kokusu gidene kadar kavurun.
Ununuzun kokusu çıkınca içerisine yavaş yavaş karıştırarak süt ekleyin.
Hiç topak kalmayana kadar karıştırın.
Ardından toz şekeri ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
Kaynamaya başlayınca ocaktan alın.
İçerisine vanilyayı ekleyip karıştırın.
Dikdörtgen cam fırın kabınızın tabanına elinizle su serpiştirin.
Kakaolu bisküvinizi bir parçalayıcıdan geçirin.
Kabınızın tabanına yayın.
Ardından hazırladığınız muhallebiyi, her yere eşit gelecek şekilde, bisküviyi çok hareket ettirmeden dökün.