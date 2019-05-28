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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
28.05.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Saray sarması nasıl yapılır? Arda'nın Ramazan Mutfağı saray sarması tarifi...

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Saray sarması nasıl yapılır? Arda'nın Ramazan Mutfağı saray sarması tarifi...

Arda’nın Mutfağı programının sunucusu Arda Türkmen, geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetlerini ekran karşısındakilerle buluşturmaya devam ediyor. Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 28 Mayıs'ta yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de bisküvili saray sarması oldu. Peki, saray sarması nasıl yapılır? Arda'nın Ramazan Mutfağı saray sarması tarifi...

Bisküvili Saray Sarması Malzemeleri

300 gram kakaolu bisküvi
150 gram margarin
1,5 su bardağı un
1 litre süt
1,5 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
1 su bardağı dövülmüş ceviz

Saray sarması nasıl yapılır?

Margarini eritin.
Unu ekleyin ve kokusu gidene kadar kavurun.
Ununuzun kokusu çıkınca içerisine yavaş yavaş karıştırarak süt ekleyin.
Hiç topak kalmayana kadar karıştırın.
Ardından toz şekeri ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
Kaynamaya başlayınca ocaktan alın.
İçerisine vanilyayı ekleyip karıştırın.
Dikdörtgen cam fırın kabınızın tabanına elinizle su serpiştirin.
Kakaolu bisküvinizi bir parçalayıcıdan geçirin.
Kabınızın tabanına yayın.
Ardından hazırladığınız muhallebiyi, her yere eşit gelecek şekilde, bisküviyi çok hareket ettirmeden dökün.

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