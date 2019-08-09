Saray mutfağından gelen lezzet: Narlı fıstıklı lokum

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü HaberleriSaray mutfağından gelen lezzet: Narlı fıstıklı lokum
GeriYemek Kültürü Saray mutfağından gelen lezzet: Narlı fıstıklı lokum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yemek Kültürü
İHA
09.08.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Saray mutfağından gelen lezzet: Narlı fıstıklı lokum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Saray mutfağından gelen lezzet: Narlı fıstıklı lokum

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar, bayramların olmazsa olmazı bayram şekeri, lokum, çikolata ve badem ezmesi alışverişlerine başladı.

Kurban Bayramı öncesi şekerlemeci ve tatlıcılarda yoğunluk en üst seviyeye ulaştı. Bayram ziyaretlerinde ikramların olmazsa olmazları olan şeker, lokum, çikolata ve badem ezmesi satışlarında hareketliliğin başladığını söyleyen şekerleme esnafları, vatandaşların özellikle bayram gibi özel günlerde gelenek ve görenekleri yaşatmak için alışverişlerinden taviz vermediklerini söyledi.

Bayram şekerleri, lokumlar ve çikolatalar tezgahlarda sergilenmeye başlanırken, bayramlarda misafirlere ikram edilmek üzere satışa çıkan bayram şekerlerinin kilosu bu yıl Edirne'de 15 ila 25 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

BADEM EZMESİ, LOKUM, BAYRAM ŞEKERİ, ÇİKOLATA

Bayram ziyaretlerinde ikramların olmazsa olmazları olan şeker, lokum, çikolata ve badem ezmesi gibi şekerleme ürünlerinin, Kurban Bayramı'nda da Ramazan Bayramı'na oranla hemen hemen aynı ilgiyi gördüğünü söyleyen esnaflar, satışlardan memnun olduklarını belirtti.

Saray mutfağından gelen lezzet: Narlı fıstıklı lokum


“SARAY MUTFAĞINDAN GELEN LEZZET: NAR AROMALI DUBLE FISTIKLI LOKUM”

Osmanlı'dan günümüze yansıyan eşsiz tatlılar arasında gösterilen badem ezmesinin, bayram ikramlıkları arasında yerinin ayrı olduğunu söyleyen Yaren Gürbüz, “Kurban Bayramı öncesi son bir haftadır satışlarımız bayrama özel olarak daha da artış gösterdi. Bayramın hem yaz tatiline hem de gurbetçi sezonuna denk gelmesi de bizim için ayrı bir şans oldu. Edirne'nin dışında yurt içinden ve yurt dışından misafirlerimiz de bayram için hazırladığımız özel ürünlere ve diğer ürünlerimize oldukça fazla ilgi gösteriyor. Badem ezmesi her zaman sofralarda yerini alan bir tatlı ancak bu yıl misafirlerimize özel bir ürün daha sunuyoruz. Nar aromalı duble fıstıklı lokum çok özel bir lokum. Misafirlerimizin ilgisi de gayet güzel. Tüm İslam aleminin şimdiden Kurban Bayramı'nı kutluyoruz” dedi.

Limonlu Beze | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Limonlu Beze var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber
Saray mutfağından gelen lezzet: Narlı fıstıklı lokum
Jennifer Lopez Türk lezzetlerini tattı, sütlaca hayran kaldı
Uzmanından çok önemli uyarılar: '60 TL'nin altında baklava olmaz'
Bayramda sofralarda mutlaka bulunuyor, asırlardır bu şekilde yapılıyor