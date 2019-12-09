Sarambula nedir, nasıl yapılır? Sarambula tarifi
Sarambula Karadeniz yöresine ait bir yemektir. Pazı, pırasa, mısır yarması ve pirinç kullanılması nedeniyle tam bir vejetaryen yemeği olan sarambula yemeğinde isteğe göre hamsi kullanılarak yapılır. Sarambula yemeği nasıl yapılır? İşte adım adım sarambula yemeği tarifi…
Karadeniz mutfağında sıklıkla kullanılan mısır ve pazıyla yapılan farklı bir yemek tarifini derledik: Sarambula. Malzemeleri nedeniyle tam bir vitamin deposu olan sarambulayı kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Tarifi basit ama malzemeler fazla. Ne lazım bu yemeği yapmak için? İşte, adım adım sarambula tarifi...
Malzemeler
1 su bardağı mısır yarması
2 adet pırasa
2 adet soğan
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 demet pazı
1 tatlı kaşığı tuz
2 çorba kaşığı tereyağı
İnce ince kıyılan soğan ve pırasalar, tereyağında kavrulur. Üzerine ufak doğranmış pazı, kuru nane, tuz, kıyılmış maydano atılır, 5-6 dakika kavrulur. Son olarak mısır yarması ve 2 su bardağı su ilave edilir.