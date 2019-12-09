Sarambula nedir, nasıl yapılır? Sarambula tarifi

Karadeniz mutfağında sıklıkla kullanılan mısır ve pazıyla yapılan farklı bir yemek tarifini derledik: Sarambula. Malzemeleri nedeniyle tam bir vitamin deposu olan sarambulayı kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Tarifi basit ama malzemeler fazla. Ne lazım bu yemeği yapmak için? İşte, adım adım sarambula tarifi...

Malzemeler



1 su bardağı mısır yarması

2 adet pırasa

2 adet soğan

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 demet pazı

1 tatlı kaşığı tuz

2 çorba kaşığı tereyağı

Sarambula nasıl yapılır?

İnce ince kıyılan soğan ve pırasalar, tereyağında kavrulur. Üzerine ufak doğranmış pazı, kuru nane, tuz, kıyılmış maydano atılır, 5-6 dakika kavrulur. Son olarak mısır yarması ve 2 su bardağı su ilave edilir.