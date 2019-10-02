Yemek yapmakla çok uğraşmak istemiyorsanız sizin için güzel bir tarifimiz var. Isparta mutfağına ait bu tarifte ıspanakların sadece sapını kullanacaksınız ve içine kıyma da ekleyince yemeğiniz hazır hale gelecek. İşte kısa sürede besleyici ve sağlıklı bir yemek hazırlamak isteyenler için sap aşı tarifi...
Ispanakları temizleyip saplarının kalın kısmını ayırın ve sapları yumuşayıncaya kadar suda haşlayın.
Haşlanan ıspanak saplarının suyunu süzün ve ince ince doğrayın.
Yayvan bir tencerede sıvı yağ ve tereyağını eriterek içine kıyma ve soğan ilave edin.
Bir süre kavrulduktan sonra üzerine doğranmış ıspanak sapları ile salça da ilave ederek kavurmaya devam edin.
Suyunu ekleyip 15-20 dakika pişmesi için bekleyin.
Pişmesine yakın üzerine yumurta kırın ve tuz ilave edin.
Yumurtaları karıştırmadan kapağı kapatın.
Ocağın altını kapatarak biraz dinlendirin.
Üzerine limon sıkarak, sarımsaklı yoğurtla beraber servis yapın.