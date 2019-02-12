Sandviç nasıl yapılır? İyi sandviçin püf noktaları

İyi sandviçin ilk sırrı ekmeğidir. Herkesin ekmek zevki farklı olsa da iyi bir sandviç yapmak için kullanılması gereken ekmeğin özellikleri bellidir. Ekmeğin taze olması sandviçin lezzetini artırır. Özellikle dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir ekmek sandviçin olmazsa olmazıdır.

Bir Fransız bageti, ekşi mayalı bir köy ekmeği ya da puf puf bir bazlamayla enfes sandviçler yapabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Ancak dilim halindeki ekmeklerle yapacağınız sandviçleri toparlamanın zor olacağını unutmayın.

Ekmeğiniz taze değilse sandviç olmaz diye bir kaide yok elbette. Ancak taze olmayan ekmeği sandviç haline getirmeden önce bir parça ısıtmanız gerekebilir. Tavada ya da tost makinesinde ısıtacağınız ekmekle çok daha iyi bir sandviç elde edebilirsiniz.

Sandviçin lezzetinin bir diğer sırrı da içine süreceğiniz sos. Tereyağından mayoneze, zeytin ezmesinden çemene, pestodan haydariye çeşit çeşit sosla sandviç yapabilirsiniz. Ancak bu sosların sandviçin içine ekleyeceğiniz diğer malzemelerin lezzetini baskılamamasına dikkat edin.

Diğer malzemeler derken, sandviçe ekleyeceğiniz malzemeler tamamen sizin yaratıcılığınıza ve damak zevkinize kalmış. Peynir, şarküteri ürünleri, et ürünleri, salata malzemeleri ilk akla gelenler. Fakat siz bu çeşitliliği artırabilir, ızgarada pişmiş sebzeler, avokado gibi meyveler, tavada pişmiş ya da haşlanmış yumurta, balık ve karides gibi deniz ürünleri de sandviçe çok yakışacaktır.

Hazırsanız gelsin mi enfes sandviçler?

RÜYALARINIZA GİRECEK MUHTEŞEM BİR SANDVİÇ VİDEOMUZ DA VAR