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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.02.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Sandviç nasıl yapılır? İyi sandviçin püf noktaları

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Sandviç nasıl yapılır? İyi sandviçin püf noktaları

Sandviç kahvaltıdan akşam yemeğine, piknikten yolculuğa her yerde zevkle tüketilen ve hayat kurtaran bir atıştırmalık. Yapılışı çok kolay ama bir yandan da iki dilim ekmek arasına koyulmuş bir dilim peynire indirgenemeyecek kadar da özel bir lezzet. Siz de farklı ve lezzetli sandviçler yapmak istiyorsanız içeriğimizdeki püf noktalarını ve aşağıda yer alan listedeki tarifleri mutlaka değerlendirin. İşte usta şefleri kıskandıracak sandviçler yapmanın sırları…

İyi sandviçin ilk sırrı ekmeğidir. Herkesin ekmek zevki farklı olsa da iyi bir sandviç yapmak için kullanılması gereken ekmeğin özellikleri bellidir. Ekmeğin taze olması sandviçin lezzetini artırır. Özellikle dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir ekmek sandviçin olmazsa olmazıdır.

Bir Fransız bageti, ekşi mayalı bir köy ekmeği ya da puf puf bir bazlamayla enfes sandviçler yapabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Ancak dilim halindeki ekmeklerle yapacağınız sandviçleri toparlamanın zor olacağını unutmayın.

Ekmeğiniz taze değilse sandviç olmaz diye bir kaide yok elbette. Ancak taze olmayan ekmeği sandviç haline getirmeden önce bir parça ısıtmanız gerekebilir. Tavada ya da tost makinesinde ısıtacağınız ekmekle çok daha iyi bir sandviç elde edebilirsiniz.

Simit sandviç tarifi
Simit sandviç tarifi

Sandviçin lezzetinin bir diğer sırrı da içine süreceğiniz sos. Tereyağından mayoneze, zeytin ezmesinden çemene, pestodan haydariye çeşit çeşit sosla sandviç yapabilirsiniz. Ancak bu sosların sandviçin içine ekleyeceğiniz diğer malzemelerin lezzetini baskılamamasına dikkat edin.

Diğer malzemeler derken, sandviçe ekleyeceğiniz malzemeler tamamen sizin yaratıcılığınıza ve damak zevkinize kalmış. Peynir, şarküteri ürünleri, et ürünleri, salata malzemeleri ilk akla gelenler. Fakat siz bu çeşitliliği artırabilir, ızgarada pişmiş sebzeler, avokado gibi meyveler, tavada pişmiş ya da haşlanmış yumurta, balık ve karides gibi deniz ürünleri de sandviçe çok yakışacaktır.

Hazırsanız gelsin mi enfes sandviçler?

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