Sandviç kek tarifi

Son zamanlarda oldukça popüler olan bir tarifimiz var. Sandviç kek... Çocukların yanı sıra büyüklerin de zevkle yiyebileceği bu güzel kremalı keki hazırlamak oldukça pratik. Kekini yapın, dilimleyin ve arasında kremayı koyun. İşte bu kadar... Eğer isterseniz damla çikolata ve meyve ile de tadına tat katabilirsiniz. Hazırlarını aratmayacak bu nefis tarifi çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun...
Kreması için;
Krema için gerekli bütün malzemeleri bir kaseye alın.
İstenilen kıvama gelene kadar çırpıp buzdolabında bekletin.
Kek için bir kasede yumurta ve şekeri çırpın.
Üzerine sıvı yağ, kakao, süt, kabartma tozu ve vanilini de ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Ardından unu da ilave ederek karıştırın.
Fırın tepsisine pişirme kağını serin. Hazırladığını karışımı da tepsiye dökün.
Önceden 180 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.
Kekinizi fırından çıkarınca istediğiniz büyüklükte dilimleyin.
Hazırladığınız kremayı iki dilim kekin arasına bolca sürün.
Dilerseniz ceviz veya fındıkla süsleyerek servis edebilirsiniz.
Şimdiden afiyet olsun...