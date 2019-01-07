Sandal köfte nasıl yapılır? Adım adım sandal köfte tarifi
Sıradan köfte tariflerinden sıkılanlar için lezzetli bir o kadar şık bir tarifimiz var: Sandal köfte. Sandal şekli verilen köfteler, garnitür ile buluşup üzerine kaşar rendelendikten sonra fırına veriliyor, tadına doyum olmuyor. Peki, sandal köfte nasıl yapılır? İşte, adım adım sandal köfte tarifi
Sandal Köfte için gerekli malzemeler
300 gram kıyma
3 yemek kaşığı galeta unu
1 küçük boy soğanın yarısı
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı kimyon
1 diş sarımsak
2-3 yemek kaşığı su
İç harcı için:
1 küçük boy soğanın yarısı
1 diş sarımsak
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 küçük kavanoz garnitür
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Üstü için:
150 gram kaşar peyniri rendesi
Sosu için:
1 tatlı kaşığı salça
Yarım su bardağı su
1 çay kaşığı tuz
Köfte malzemelerinin tamamını mutfak robotuna alın. Kısa ve sık aralıklarla robotu çalıştırarak tüm malzemeyi hamur gibi oluncaya kadar karıştırın. (Gerekirse su ilave ederek 1-2 tur daha karıştırın) Hazırladığınız harcı elinizle yoğurarak toparlayın ve buzdolabında 10 dakika kadar dinlendirin.
Dinlenen köfte harcından yumurta büyüklüğünde parçalar kopararak hafifçe yağladığınız elinizde toplar oluşturun. Baş parmağınızı köftenin ortasına bastırarak bir çukur oluşturun, yanlarından dikkatlice sıkarak genişletin ve çanak şekli verin.
Hazırladığınız köfteleri yağladığınız fırın kabına dizin, 200 derece önceden ısıttığınız fırında suyunu salıp kızarıncaya kadar pişirin.
Köfteler pişerken kalan soğanın yarısını yemeklik doğrayın ve sıvı yağ ile birlikte tavaya alın. Hafifçe pembeleşince garnitürleri ve sarımsağı ilave ederek 1 dakika kadar kavurun. İç harcı kızaran köftelere eşit olarak paylaştırın.
Sos malzemelerini karıştırarak fırın kabına dökün.
Son olarak köftelerin üzerine kaşar peyniri rendesi serpin ve 200 derece fırında kaşarlar eriyip sos yoğunlaşıncaya kadar pişirin.
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