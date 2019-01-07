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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
07.01.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Sandal köfte nasıl yapılır? Adım adım sandal köfte tarifi

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Sandal köfte nasıl yapılır? Adım adım sandal köfte tarifi

Sıradan köfte tariflerinden sıkılanlar için lezzetli bir o kadar şık bir tarifimiz var: Sandal köfte. Sandal şekli verilen köfteler, garnitür ile buluşup üzerine kaşar rendelendikten sonra fırına veriliyor, tadına doyum olmuyor. Peki, sandal köfte nasıl yapılır? İşte, adım adım sandal köfte tarifi

Sandal Köfte için gerekli malzemeler

300 gram kıyma
3 yemek kaşığı galeta unu
1 küçük boy soğanın yarısı
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı kimyon
1 diş sarımsak
2-3 yemek kaşığı su

İç harcı için:
1 küçük boy soğanın yarısı
1 diş sarımsak
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 küçük kavanoz garnitür
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

İyi bir köftenin en önemli sırrı: Kıyma
İyi bir köftenin en önemli sırrı: Kıyma

Üstü için:
150 gram kaşar peyniri rendesi

Sosu için:
1 tatlı kaşığı salça
Yarım su bardağı su
1 çay kaşığı tuz

Sandal köfte nasıl yapılır?

Köfte malzemelerinin tamamını mutfak robotuna alın. Kısa ve sık aralıklarla robotu çalıştırarak tüm malzemeyi hamur gibi oluncaya kadar karıştırın. (Gerekirse su ilave ederek 1-2 tur daha karıştırın) Hazırladığınız harcı elinizle yoğurarak toparlayın ve buzdolabında 10 dakika kadar dinlendirin.

Dinlenen köfte harcından yumurta büyüklüğünde parçalar kopararak hafifçe yağladığınız elinizde toplar oluşturun. Baş parmağınızı köftenin ortasına bastırarak bir çukur oluşturun, yanlarından dikkatlice sıkarak genişletin ve çanak şekli verin.

Hasanpaşa köftesi tarifi
Hasanpaşa köftesi tarifi

Hazırladığınız köfteleri yağladığınız fırın kabına dizin, 200 derece önceden ısıttığınız fırında suyunu salıp kızarıncaya kadar pişirin.

Köfteler pişerken kalan soğanın yarısını yemeklik doğrayın ve sıvı yağ ile birlikte tavaya alın. Hafifçe pembeleşince garnitürleri ve sarımsağı ilave ederek 1 dakika kadar kavurun. İç harcı kızaran köftelere eşit olarak paylaştırın.

Sos malzemelerini karıştırarak fırın kabına dökün.

Son olarak köftelerin üzerine kaşar peyniri rendesi serpin ve 200 derece fırında kaşarlar eriyip sos yoğunlaşıncaya kadar pişirin.

Beyti köfte tarifi
Beyti köfte tarifi

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