San Sebastian Cheesecake nasıl yapılır? San Sebastian Cheesecake tarifi
İspanya'nın ünlü cheesecake'i San Sebastian Cheesecake, son yıllarda ülkemizde de nam saldı. Adını İspanya'nın San Sebastian şehrinden alan cheesecake, 'yanmış cheesecake' olarak da bilinmektedir. Normal cheesecake'lerden farklı olarak, tabanı olmayan bu tatlıyı özel misafirlerinize hazırlayabilirsiniz. Peki, San Sebastian Cheesecake nasıl yapılır? San Sebastian Cheesecake tarifi...
İspanya'nın Bask bölgesinden çıkıp tüm dünyada gözde tatlılar arasına giren San Sebastian Cheesecake, oldukça kolay ve pratik. San Sebastian Cheesecake, az malzemesi olması nedeniyle herkesin yapabileceği bir tatlı ancak birkaç püf noktayı es geçmemek gerek. İşte, adım adım San Sebastian Cheesecake tarifi...
Malzemeler
4 adet büyük boy yumurta
1,5 su bardağı şeker
500 gram krem peynir (labne ya da sürülebilir beyaz peynir kullanabilirsiniz)
2 su bardağı krema (400 mililitre)
1 paket vanilya (isteğe bağlı)
2 yemek kaşığı un
İsteğe göre limon ya da portakal kabuğu
San Sebastian Cheesecake nasıl yapılır?
Krem peynir ve toz şekeri büyük bir kasede karıştırın.
Mikserle 5-6 dakika kadar çırparak şekeri peynirin içinde eritin.
Çırpmaya devam ederek oda sıcaklığındaki yumurtaları teker teker ilave edin.
Yumurtaların ardından kremayı da ekleyip karıştırın.
Vanilyalı bir tatlı istiyorsanız, vanilyayı da bu aşamada ekleyin.
Unu ekleyip güzelce çırpın.
Orta boy kelepçeli bir kek kalıbına pişirme kağıdını kenarlardan hafifçe taşacak şekilde yerleştirin.
Kalıbın her yerini yağlayın ve karışımı kalıba boşaltın.
Fırını 190 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın ve kalıbı fırına verin.
Fırınınızın gücüne göre 45 dakika ila 1 saat pişirin.
Pişince fırını kapatıp kapak yarı açık şekilde yarım saat fırında dinlendirin.
Ardından çıkarıp oda sıcaklığında soğutun.
Soğuyan tatlıyı en az 8 saat, mümkünse 1 gün dinlendirip kalıptan çıkarın.
Pişirme kağıdını da çıkarıp dilimleyin ve servis edin.