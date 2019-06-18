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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
18.06.2019 - 17:10, Son Güncelleme:

Samsun'da Ot Yemekleri Festivali kapsamında ot toplama yarışması yapıldı

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Samsun'da Ot Yemekleri Festivali kapsamında ot toplama yarışması yapıldı

Samsun'da "5. Yöresel Ot Yemekleri Festivali" düzenlendi. Samsun Turizmciler Derneğince düzenlenen festival kapsamında, Salıpazarı ilçesinde Yenilebilir Ot Toplama Yarışması yapıldı. 

İranlı kadınların da yer aldığı yarışmada katılımcılar, dağlık arazilerde yenilebilir ot aradı. Yaklaşık 2 saat boyunca en fazla yenilebilir otu toplayan 3 yarışmacıya ödül verildi. 

Yarışmanın ardından ilçedeki kadınlar, evlerinde yaptıkları yöresel ot yemeklerini tanıttı. 

Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç, festivalin Karadeniz Bölgesi'nin yenilebilir otlarını tanıtmak amacıyla düzenlendiğini söyledi. 

Yöresel ot çeşitleri ve yemeklerini ortaya çıkarmayı amaçladıklarını belirten Genç, "Eskiden çok yapılan yemekleri insanlarımız buraya gelerek gördü. Diğer bir amacımız da insanların, annelerinin, anneannelerinin pişirdiği, günümüzde adı unutulan yemekleri ve lezzetleri burada bulmalarını sağlamaktı. Biz onları burada yaşattık" dedi.

Samsunda Ot Yemekleri Festivali kapsamında ot toplama yarışması yapıldı


Dünyada yenilebilen otların yüzde 30'unun Türkiye'de yetiştiğine dikkati çeken Genç, şunları kaydetti: 

"Türkiye'de bu otların yüzde 80'i Karadeniz Bölgesi'nde yetişmektedir. Karadeniz Bölgesi'nde bin 878 çeşit yenilebilir ot var. Bu otların unutulmamasını istiyoruz. Ot yemeklerinden ev kadınlarının gelir elde etmesini arzuluyoruz. Festivalimiz her yıl büyük ilgi görüyor. Bu yıl festivalimize İranlı kadınlar da katıldı. Festivalle Karadeniz'in yöresel otlarını dünyaya tanıtma fırsatı buluyoruz." 

Festival, 23 Haziran'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. 

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