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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Samsades tarifi

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Samsades tarifi

Lor peyniri, tarçın ve şekeri buluşturan samsades Ege’ye has bir lezzet. Kaymak ve file bademle taçlandırıldığında lezzeti birkaç katına çıkan samsadesin yapılışı da oldukça pratik. Sizin de çok beğeneceğinize emin olduğumuz samsades tarifimiz aşağıda. Şimdiden afiyet olsun…

  • Yağda
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 3 su bardağı un
  • 2 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 4 yemek kaşığı tuzsuz lor peyniri
  • 1,5 yemek kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • Sıvı yağ

Şerbeti için:

  • 2,5 su bardağı su
  • 2 su bardağı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 4-5 damla limon suyu

Hazırlanışı

İlk olarak unu bir kaba alın ve tuzu ilave edin.

1,5 su bardağı suyu una ekleyin.

İhtiyatlı olarak un ve su ekleyerek ele yapışmayan kulak memesi kıvamına getirene kadar yoğurun.

Hazırladığınız hamuru 10-15 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru iki eş bezeye bölün ve bezeleri merdane yardımıyla unlayarak inceltin.

İncelen hamurun kenarlarını düzelterek dikdörtgen şekil verin.

3-4 santimetrelik şeritler halinde kesin ve sonra tam ortalarından yatay olarak şeritlerinizi ikiye bölün.

İç dolgusu için lor peyniri, şeker ve tarçını bir kabın içerisinde ezerek karıştırın.

Hazırladığınız şeritlerin ucuna lor peynirli harcı yerleştirin ve muska şeklinde sarın.

Muska şeklini verdiğiniz hamurları kızgın yağda kızartın.

Şerbeti için su, şeker ve tarçını sos tavasına alın ve kaynatın.

Şerbet kaynayınca limon sıkarak özleştirin.

Kızarttığınız sıcak muskaları sıcak şerbete ekleyip çok fazla bekletmeden çıkarın.

Kaymakla servis ederek lezzetini hafifletebilirsiniz. Afiyet olsun…

Çikolata Soslu Lokma | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: Alamy
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