Samsades tarifi

Lor peyniri, tarçın ve şekeri buluşturan samsades Ege’ye has bir lezzet. Kaymak ve file bademle taçlandırıldığında lezzeti birkaç katına çıkan samsadesin yapılışı da oldukça pratik. Sizin de çok beğeneceğinize emin olduğumuz samsades tarifimiz aşağıda. Şimdiden afiyet olsun…
Şerbeti için:
İlk olarak unu bir kaba alın ve tuzu ilave edin.
1,5 su bardağı suyu una ekleyin.
İhtiyatlı olarak un ve su ekleyerek ele yapışmayan kulak memesi kıvamına getirene kadar yoğurun.
Hazırladığınız hamuru 10-15 dakika dinlendirin.
Dinlenen hamuru iki eş bezeye bölün ve bezeleri merdane yardımıyla unlayarak inceltin.
İncelen hamurun kenarlarını düzelterek dikdörtgen şekil verin.
3-4 santimetrelik şeritler halinde kesin ve sonra tam ortalarından yatay olarak şeritlerinizi ikiye bölün.
İç dolgusu için lor peyniri, şeker ve tarçını bir kabın içerisinde ezerek karıştırın.
Hazırladığınız şeritlerin ucuna lor peynirli harcı yerleştirin ve muska şeklinde sarın.
Muska şeklini verdiğiniz hamurları kızgın yağda kızartın.
Şerbeti için su, şeker ve tarçını sos tavasına alın ve kaynatın.
Şerbet kaynayınca limon sıkarak özleştirin.
Kızarttığınız sıcak muskaları sıcak şerbete ekleyip çok fazla bekletmeden çıkarın.
Kaymakla servis ederek lezzetini hafifletebilirsiniz. Afiyet olsun…