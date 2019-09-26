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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Samsa tarifi
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Samsa tarifi

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Samsa tarifi

Burma tatlısına benzer bir tatlı tarifimiz var sırada. Çanakkale yöresine ait samsa tatlısı misafirleriniz için güzel bir tatlı olabilir. Yapıldığı anda bitmeye aday bu tatlıyı denemelisiniz. İşte samsa tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamaları...

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 500 gram un
  • 500 gram şeker
  • 3 adet yumurta
  • 1 kilogram ceviz
  • 1 kilogram badem
  • 2-3 adet karanfil 
  • Çeyrek çay kaşığı tuz
  • 500 mililitre zeytinyağı
  • 3 su bardağı su  

Hazırlanışı

Bademleri kaynar suda, kabukları çıkana kadar haşlayın.

Kabuklarını temizledikten sonra bir tavada orta ateşte 15-20 dakika süreyle kavrurun ve havanda dövün.

Cevizi ise ocakta kabuğundan ayrılana kadar kavurduktan sonra havanda dövün.

Yumurta, tuz ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını çırparak, un ve 1 su bardağı su ile yoğurun.

Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin.

1 saat dinlenmeye bıraktığınız hamuru daha sonra yumurta büyüklüğünde parçalara bölün.

Merdane yardımıyla tepsi boyutunda, baklava yufkası inceliğinde açın.

Dövülmüş ceviz, badem ve karanfili bir kasede karıştırıp açtığınız hamurun içine 1’er çay bardağı ölçüsünde koyun.

Yufkayı oklavaya sararak, rulo yapın. Bu işlemi her yufkaya uygulayın.

Daha sonra 3-4 santimetre genişliğinde keserek uzunlamasına tepsiye dizin.

Zeytinyağını kızdırarak, tepsiye dizdiğiniz hamurların üzerine dökün ve fırına verin.

Malzemeler, tepsiye yapışmayacak pişkinliğe geldiğinde ve hafif pembeleştiğinde fırından alarak soğumaya bırakın.

Şekeri 3 su bardağı su ile koyulaşana kadar kaynatın.

Kaynar halde, tepside soğumuş şekilde duran hamurun üzerine dökün.

Şerbetini çektikten 1 saat sonra servis edin.

Fıstıklı Sarma Baklava | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: iStock
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