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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
06.02.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Şambali tatlısı nasıl yapılır? Şambali tarifi ve püf noktaları

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Şambali tatlısı nasıl yapılır? Şambali tarifi ve püf noktaları

Şam tatlısı ya da şambaba olarak da bilinen Şambali tatlısı, Batı Anadolu’nun en sevilen, en popüler tatlılarının başında geliyor. Özellikle İzmir’de çok meşhur olan ve tatlıcılarda en çok satılanlardan biri olan Şambali tatlısını evde yapacaksanız dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları bulunuyor. İşte hamurundan pişirmesine Şambali tatlısının püf noktaları ve nefis bir şambali tarifi

Ana malzemesi irmik olan Şambali tatlısını yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktası hamurunun yağsız oluşudur. Böylece Şambali tatlısı o benzersiz kıvamına ve lezzetine kavuşur. Eğer hamuruna yağ koyarsanız kek gibi süngersi bir kıvam elde edersiniz, bu da tatlınızı Şambali tatlısı olmaktan çıkarır, revani olur.

Şambali tatlısının bir diğer önemli püf noktası da hem lezzetinde hem de görünümünde önemli rol oynayan pekmezdir. Peki pekmezi Şambali tatlısında nasıl kullanacağız?

Şambali tatlısı pişirilirken, hamur tepsiye dökülmeden önce, tepsinin tabanına ince bir katman halinde pekmez sürülür. İyice karıştırılarak homojenleşmiş hamur bu pekmez tabakasının üzerine eşit bir biçimde yayılır. Ardından hamurun üzerine bir kat daha pekmez sürülür. Böylece Şambali tatlısının hem altının hem de üstünün iyice kızarması ve o benzersiz rengi elde etmesi sağlanır.

Revani tarifi
Revani tarifi

Bu arada tatlınızın özellikle altının iyice kızarması için tepsinizin de metal (hatta mümkünse alüminyum) olmasına dikkat edin. Cam ya da seramik tepsiler yeterince ısınmadıkları için tatlınızın pişme süresinde ve kıvamında farklılıklar oluşabilir.

Şambali tatlısının bir diğer özelliği de dilimlenişidir. Uzunlamasına dikdörtgen dilimler halinde tüketilen tatlı pişirme aşamasında dilimlenir. Önce fırına atılan Şambali tatlısı, pişmesine yakın çıkarılıp dilimlenir. Ardından yeniden fırına verilerek pişme işlemi tamamlanır. Son olarak da üzerine şerbeti dökülür.

Tatlınızın lezzetini artırmak için üzerine fıstık ya da tarçın ekebilirsiniz. Dondurma ve “Halep işi” diye adlandırılan şekliyle arasına kaymak koyularak yapılan Şambali tatlısı da çok nefis olur.

Sütlü irmik tatlısı tarifi
Sütlü irmik tatlısı tarifi

Peki şambali tatlısı nasıl yapılır? Öncelikle ihtiyacınız olan malzemelere bir bakalım:

4 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı irmik
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
2 paket vanilya
Şerbeti için:
3,5 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
Süslemek için:
1 su bardağı süt
1 paket krem şanti
200 gram fındık

Yumurta ve toz şekeri çırpın. Yoğurt, irmik, un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin, kek kıvamında iyice karıştırın. Yağlanmış fırın tepsisine döküp 180 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Diğer tarafta şerbetini hazırlayın. Hamur da şerbet de ılıkken üzerine gezdirin. Soğuyunca dilimleyip üzerini krem şanti ve fındıkla süsleyip servis yapın.

 

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