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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.11.2018 - 13:00, Son Güncelleme:

Şam tatlısı yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları

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Şam tatlısı yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları

Şambali ya da şambaba olarak da bilinen Şam tatlısı, Batı Anadolu’nun en sevilen, en popüler tatlılarının başında geliyor. Özellikle İzmir’de çok meşhur olan ve tatlıcılarda en çok satılanlardan biri olan Şam tatlısını evde yapacaksanız dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları bulunuyor. İşte hamurundan pişirmesine Şam tatlısının püf noktaları…

Ana malzemesi irmik olan Şam tatlısını yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktası hamurunun yağsız oluşudur. Böylece Şam tatlısı o benzersiz kıvamına ve lezzetine kavuşur. Eğer hamuruna yağ koyarsanız kek gibi süngersi bir kıvam elde edersiniz, bu da tatlınızı Şam tatlısı olmaktan çıkarır, revani olur.

Şam tatlısının bir diğer önemli püf noktası da hem lezzetinde hem de görünümünde önemli rol oynayan pekmezdir. Peki pekmezi Şam tatlısında nasıl kullanacağız?

Şam tatlısı tarifi
Şam tatlısı tarifi

Şam tatlısı pişirilirken, hamur tepsiye dökülmeden önce, tepsinin tabanına ince bir katman halinde pekmez sürülür. İyice karıştırılarak homojenleşmiş hamur bu pekmez tabakasının üzerine eşit bir biçimde yayılır. Ardından hamurun üzerine bir kat daha pekmez sürülür. Böylece Şam tatlısının hem altının hem de üstünün iyice kızarması ve o benzersiz rengi elde etmesi sağlanır.

Bu arada tatlınızın özellikle altının iyice kızarması için tepsinizin de metal (hatta mümkünse alüminyum) olmasına dikkat edin. Cam ya da seramik tepsiler yeterince ısınmadıkları için tatlınızın pişme süresinde ve kıvamında farklılıklar oluşabilir.

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Şam tatlısının bir diğer özelliği de dilimlenişidir. Uzunlamasına dikdörtgen dilimler halinde tüketilen tatlı pişirme aşamasında dilimlenir. Önce fırına atılan Şam tatlısı, pişmesine yakın çıkarılıp dilimlenir. Ardından yeniden fırına verilerek pişme işlemi tamamlanır. Son olarak da üzerine şerbeti dökülür.

Tatlınızın lezzetini artırmak için üzerine fıstık ya da tarçın ekebilirsiniz. Dondurma ve “Halep işi” diye adlandırılan şekliyle arasına kaymak koyularak yapılan Şam tatlısı da çok nefis olur.

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