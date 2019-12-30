Şalgamlı bulgur salatası tarifi

Şalgamlı bulgur salatası çok kolay, çok doyurucu ve çok lezzetli bir salata. Üstelik görüntüsü de o kadar güzel oluyor ki daha yemeden hayran kalıyorsunuz. Peki şalgamlı bulgur salatası nasıl yapılır? Cevabı bütün ayrıntılarıyla aşağıda. İşte şalgamlı bulgur salatası yapımı ve malzemeleri…
Turşuları küp küp doğrayın.
Maydanoz, dereotu ve taze soğanları ince ince kıyın.
Su ve şalgam suyunu tencerede karıştırın.
Bulgurları bu karışımda suyunu iyice çekene kadar haşlayın.
Bulgurları geniş bir salata kabına alıp biraz soğutun.
Doğradığınız yeşillikleri, turşuları ve mısırları bulgura ilave edin.
Zeytinyağını da üzerine gezdirip hepsini iyice harmanlayın.
Gerekirse tuz ekleyip lezzetlendirebilirsiniz.
Salatanızı yaparken kimyon ve nar ekşisi de ilave ederek farklı bir tat elde edebilirsiniz. Afiyet olsun…