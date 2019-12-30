Şalgamlı bulgur salatası tarifi

Şalgamlı bulgur salatası çok kolay, çok doyurucu ve çok lezzetli bir salata. Üstelik görüntüsü de o kadar güzel oluyor ki daha yemeden hayran kalıyorsunuz. Peki şalgamlı bulgur salatası nasıl yapılır? Cevabı bütün ayrıntılarıyla aşağıda. İşte şalgamlı bulgur salatası yapımı ve malzemeleri…