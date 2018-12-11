Salep nasıl yapılır? İşte salep için gerekli malzemeler
Salep bitkisinin kökü mevsiminde toplanır. Bir süre kurutulduktan sonra toz haline getirilir. Daha sonra isteğe göre tarçınla harmanlanır. Sütle birlikte kazanlarda uzun süre kaynatılır ve hazır hale getirilir. Su ve sütle birlikte kullanıldığında şiştiği için yaygın bir şekilde dondurma hammaddesi olarak kullanılır. Peki, evde salep nasıl yapılır?
Kış aylarıyla birlikte tarifi en çok araştırılan içeceklerden biri de salep oldu. Hem tadı hem de kokusuyla gönülleri fetheden salep, market raflarında hazır olarak satılıyor ancak pek çok yiyecek-içecek gibi salepin de evde yapılanı makbul ve sağlıklıdır. Peki, salep için gerekli malzemeler neler? Salep nasıl yapılır?
2 kişilik salep için gerekli malzemeler:
2 su bardağı süt
2 çay kaşığı hakiki toz salep (aktarlardan alabilirsiniz.)
Yarım tatlı kaşığı şeker
Üzeri içi İsteğe bağlı toz veya çubuk tarçın ya da zencefil kullanabilirsiniz.
Hazırlanışı:
Öncelikle şekeri ve salebi derin bir kapta karıştın.
Sütü ve karıştırdığımız şeker ile toz salebi bir tencereye koyun. Karışımı kıvam alıp kaynayana kadar karıştırın. Kıvamını alıp, kaynayan salebin altını kapatıp servis edeceğiniz bardağa alın. Üzeri için isteğe bağlı miktarda toz tarçın ya da çubuk tarçın, dilerseniz toz zencefil serperek servis edin. Salep yapımında kullanacağınız toz şeker miktarını damak tadınıza göre azaltıp, arttırabilirsiniz.
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