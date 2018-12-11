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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
11.12.2018 - 13:00, Son Güncelleme:

Salep nasıl yapılır? İşte salep için gerekli malzemeler

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Salep nasıl yapılır? İşte salep için gerekli malzemeler

Salep bitkisinin kökü mevsiminde toplanır. Bir süre kurutulduktan sonra toz haline getirilir. Daha sonra isteğe göre tarçınla harmanlanır. Sütle birlikte kazanlarda uzun süre kaynatılır ve hazır hale getirilir. Su ve sütle birlikte kullanıldığında şiştiği için yaygın bir şekilde dondurma hammaddesi olarak kullanılır. Peki, evde salep nasıl yapılır?

Kış aylarıyla birlikte tarifi en çok araştırılan içeceklerden biri de salep oldu. Hem tadı hem de kokusuyla gönülleri fetheden salep, market raflarında hazır olarak satılıyor ancak pek çok yiyecek-içecek gibi salepin de evde yapılanı makbul ve sağlıklıdır. Peki, salep için gerekli malzemeler neler? Salep nasıl yapılır?

 2 kişilik salep için gerekli malzemeler:

2 su bardağı süt 

2 çay kaşığı hakiki toz salep (aktarlardan alabilirsiniz.)

Yarım tatlı kaşığı şeker

Üzeri içi İsteğe bağlı toz veya çubuk tarçın ya da zencefil kullanabilirsiniz.

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Baharatların tazeliğini bu yöntemlerle koruyun
Baharatların tazeliğini bu yöntemlerle koruyun!

Hazırlanışı:

Öncelikle şekeri ve salebi derin bir kapta karıştın.

Sütü ve karıştırdığımız şeker ile toz salebi bir tencereye koyun. Karışımı kıvam alıp kaynayana kadar karıştırın. Kıvamını alıp, kaynayan salebin altını kapatıp servis edeceğiniz bardağa alın. Üzeri için isteğe bağlı miktarda toz tarçın ya da çubuk tarçın, dilerseniz toz zencefil serperek servis edin. Salep yapımında kullanacağınız toz şeker miktarını damak tadınıza göre azaltıp, arttırabilirsiniz.

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