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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
12.07.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Salça nasıl yapılır? Püf noktalarıyla evde salça yapımı

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Salça nasıl yapılır? Püf noktalarıyla evde salça yapımı

Kış hazırlıkları denilince ilk akla gelenlerden biri de salça oluyor. Birçok yemeğin yapımında kullanılan salça için malzemeler oldukça kolay, önemli olan ise püf noktalara dikkat etmek. Peki, salça nasıl yapılır? Püf noktalarıyla evde salça yapımını derledik.

Salça yazları daha bol ve lezzetli olan sebzelerin kışın kullanılmak üzere saklanması amacıyla yapılır. Salça geleneksel olarak açık havada güneş altında bekletilerek kurutulur. Ancak konserve olarak firmalar tarafından üretilen salça genelde fırınlarda ısı etkisiyle kurutulmaktadır.

Salça domatesin kullanıldığı bütün yemeklerde kullanılabilir. Ayrıca salçayı sulandırarak domates suyu haline getirerek kullanmak da mümkündür. 2 tür salça üretim yolu vardır:

1- Sıcak İşleme: Domatesler parçalanır. Elde edilen mayşe hemen ısıtılıp ve palperde pulp haline getirilir. Bu yöntem sıcak işlemedir.
2- Soğuk İşleme: Domatesler parçalanır. Elde edilen mayşe palperden geçirilip pulp ısıtılır. Bu yöntem de soğuk işlemedir.

Salçalı fırın köfte tarifi
Salçalı fırın köfte tarifi

İki yöntemin de avantaj ve dezavantajları vardır. Sıcak yöntemde mayşe aniden ısıtılmakta ve pektolitik enzimler inaktif hale gelmektedir. Ayrıca çekirdek evinde Bulunan zamk maddeleri ve kabuktaki renk maddesi ısı ile salçaya geçtiğinden kıvamlı ve güzel renkli bir saçla meydana gelir. Ama çekirdekten geçen bazı maddeler salçanın tadını ve lezetini bozarak hafif acımsı tat oluşturur. Bunu engellemek için soğuk işleme yöntemi kullanılır. Soğuk işlemede ise, kaba palperden geçirilip çekirdek ayrıldıktan sonra ısıtılıp ardından palpere gönderilip inceltilir. Parçalamadan sonra ısıtmaya kadar geçen zamanda pektolitik enzimler pektini parçalar ve çekirdek evindeki zamksı maddeler de salçaya az geçtiğinden salçanın lezzeti daha iyi olur ama az kıvamlı bir salça oluşur.

Malzemeler:
20 kilogram domates (tercihen armut domates)
200 gram kaya tuzu
Yarım çay bardağı zeytinyağı

Salçalı ev makarnası tarifi
Salçalı ev makarnası tarifi

Yapılışı:
Domatesleri iyice yıkayın ve mutfak robotu ile doğrayın.
Doğradığınız domatesleri kaynatma işlemini yapacağınız tencerelere koyun.
Domateslerin hepsinin üzerine gelecek şekilde kaya tuzunuzu tencereye dökün.
Tencerelerin kapaklarını kapatarak domatesleri 7-8 saat kadar bekletin.
Daha sonra domatesleri süzgeçten geçirerek kabuk ve çekirdeklerinden arındırın.
Domateslerin ekşimesini önlemek için alt kısımda kalan suyu ince bir bez ya da tülbent yardımıyla süzün.
Bu işlemlerden sonra domateslerden arda kalan pürenin suyunu çekene kadar ’ta kısık ateşte kaynamasını bekleyin.
Kaynadıktan sonra zeytinyağını ekleyin.
Altının tutmaması için ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin. Karıştırdığınız kaşığın tahta olmasına özen gösterin. Metal kaşık salçayı sulandıracaktır.
Suyunu çekip kıvam kazanan salçanızı sıcakken kavanozlara doldurun ve ağzını sıkıca kapatıp ters çevirin. Bir gece bu şekilde bekletin.
Kullanmaya başladıktan sonra buzdolabında muhafaza ederek ve zeytinyağı koyarak salçanızın kullanım ömrünü uzatabilirsiniz.

Salçalı biftek tarifi
Salçalı biftek tarifi

Salçalı & Peynirli Gözleme | Mucize Lezzetler
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