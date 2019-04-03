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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Ingimage
03.04.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Salatalara lezzet katan balzamik sirke nasıl yapılır?

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Salatalara lezzet katan balzamik sirke nasıl yapılır?

Usta şeflerin tariflerinden eksik etmediği, keskin ve yoğun kıvamlı bir sirkedir, balzamik sirke. Yapılışı uzun süre ve emek isteyen, salata ve yemeklere bambaşka aromalar katan balzamik sirke nasıl yapılır? Balzamik sirke nedir? Balzamik sirke nerelerde kullanılır? Evde balzamik sirke nasıl yapılır? Bu soruların bütün cevapları bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

Balzamik sirke nedir?

Balzamik kelime olarak “kokulu” anlamına gelen “balsamico” dan gelir. Günlük hayatta balsamik veya balzamik olarak da karşımıza çıkabilir. Balzamik sirkenin aslı, İtalya’nın Modena bölgesinde yetişen üzümlerle yapılan keskin kokulu sirkedir.

Balzamik sirke iyi olgunlaşmış üzümlerin şıra haline getirilmesiyle ortalama 25-30 saat kaynatılarak kıvamlı bir hale getirilip daha sonra meşe ağacından yapılmış fıçılarda uzun süre dinlendirilmesiyle elde edilir. Meşe ağacının kullanılma sebebi meşenin aromasının sirkeye geçmesini sağlamaktır.

Balzamik sirke fıçıda ne kadar uzun süre beklerse değeri ve lezzeti o kadar artar.

Evde sirke nasıl yapılır Evde üzüm sirkesi, elma sirkesi, nar sirkesi tarifi
Evde sirke nasıl yapılır? Evde üzüm sirkesi, elma sirkesi, nar sirkesi tarifi

Evde balzamik sirke nasıl yapılır?

Yapımında kullanılan İtalyan üzümlerini bulamadığınızda orijinal tadı ve aromayı tam olarak yakalayamayabilirsiniz ancak yine de aslına çok yakın lezzette bir balzamik sirke yapmanız mümkün.

Bunun için 2 litre üzüm sirkesine bir çay bardağı kahverengi şeker ilave edin. Kısık ateşte yoğun bir kıvama gelip, koyu bir renge sahip olana kadar kaynatın.
Daha sonrasında oda sıcaklığında soğutup, karanlık bir ortamda saklayın.

En az 2 hafta içerisinde tüketebilirsiniz. Unutmayın ki balzamik sirke durdukça güzelleşecektir.

Meşe ağacından yapılmış bir saklama kabı bulabilirseniz, orijinal balzamik sirke aromasına daha yakın bir lezzet elde edebilirsiniz.

Beyaz sirke nasıl yapılır Faydaları saymakla bitmiyor
Beyaz sirke nasıl yapılır? Faydaları saymakla bitmiyor

Balzamik sirke nerelerde kullanılır?

Yaptığınız balzamik sirkeyi salatalarda kullanmak dışında makarna, tavuk ve ton balıklı yemeklerde de deneyebilirsiniz. Ancak kendine has aromasını kaybetmemesi için, yemekleri tüketmeden hemen önce ilave etmeyi unutmayın.

Balzamik sirke diğer sirkelerden farklı olarak daha kıvamlı ve koyu renkte olur. Bu kıvamlı ve koyu haliyle tüketmek yerine dilerseniz, hafif sulandırarak, çeşitli baharatlar ilave edip çeşitlendirerek kullanabilirsiniz.

Avokadolu piliçli caprese salata tarifi
Avokadolu piliçli caprese salata tarifi

Evde sirke nasıl yapılır?Sirke elmadan üzüme, nardan ayvaya çok çeşitli meyveyle yapılabilen bir şifa deposu. Sirkenizi evde yapmak istiyorsanız takip etmeniz gereken adımlar aşağı yukarı hepsinde aynı ancak sirkenin olgunlaşma süresi meyveye göre değişebiliyor. Bu videomuzda sirke yapımının temel ilkelerini sıraladık.
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