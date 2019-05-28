Saksı kebabı tarifi

Patlıcanlı tariflerin gönüllerdeki yeri artık hepimizin malumu. Üstelik o kadar da haklı bir sevgi ki bu. Zira patlıcanla hem çeşit çeşit yemek yapmak mümkün, hem de bu yemekler hep nefis oluyor. Bu tariflere bir yenisini eklemek isteyenler saksı kebabı tarifimize buyursun. Bostan patlıcanların içinin doldurulmasıyla yapılan saksı kebabının sunumu da çok şık.
Üzeri için:
Patlıcanları alaca soyup ortadan ikiye kesin.
İçlerini dibinde biraz kalacak şekilde oyduğunuz patlıcanları acısının çıkması için limonlu suya yatırın.
Sudan çıkarıp kuruladığınız patlıcanları kızgın sıvı yağda güzelce kızartın.
Soğanları yemeklik doğrayıp sıvı yağda kavurun.
Soğanlara etleri ilave edip kavurmaya devam edin.
Tuz, karabiber ve pul biber ekleyip etler pişince ocaktan alın.
Patlıcanları fırın kabına yerleştirip etli karışımı patlıcanların içlerine doldurun.
Salçayı sıcak suda ezip patlıcanların üzerine gezdirin.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin.
15 dakika pişirdikten sonra çıkarıp sıcak servis yapın.