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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Sebze Yemeği Tarifleri>Saksı kebabı tarifi
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Saksı kebabı tarifi

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Saksı kebabı tarifi

Patlıcanlı tariflerin gönüllerdeki yeri artık hepimizin malumu. Üstelik o kadar da haklı bir sevgi ki bu. Zira patlıcanla hem çeşit çeşit yemek yapmak mümkün, hem de bu yemekler hep nefis oluyor. Bu tariflere bir yenisini eklemek isteyenler saksı kebabı tarifimize buyursun. Bostan patlıcanların içinin doldurulmasıyla yapılan saksı kebabının sunumu da çok şık.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 3 adet bostan patlıcan
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 adet kapya biber
  • 2 adet yeşil biber
  • 400 gram dana kuşbaşı eti
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber

Üzeri için:

  • 1 su bardağı su
  • 2 yemek kaşığı salça

Hazırlanışı

Patlıcanları alaca soyup ortadan ikiye kesin.

İçlerini dibinde biraz kalacak şekilde oyduğunuz patlıcanları acısının çıkması için limonlu suya yatırın.

Sudan çıkarıp kuruladığınız patlıcanları kızgın sıvı yağda güzelce kızartın.

Soğanları yemeklik doğrayıp sıvı yağda kavurun.

Soğanlara etleri ilave edip kavurmaya devam edin.

Tuz, karabiber ve pul biber ekleyip etler pişince ocaktan alın.

Patlıcanları fırın kabına yerleştirip etli karışımı patlıcanların içlerine doldurun.

Salçayı sıcak suda ezip patlıcanların üzerine gezdirin.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin.

15 dakika pişirdikten sonra çıkarıp sıcak servis yapın.

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