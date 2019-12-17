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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Saklı köfte tarifi
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Saklı köfte tarifi

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Saklı köfte tarifi

Saklı köftenin sırrını aslında adı ele veriyor. Zira bu köftelerin içinde nefis bir patates püresi saklı. Soğanlı ve sarımsaklı köfte harcıyla yapıldığı için oldukça lezzetli olan saklı köftenin tadı, içindeki püreyle ve salçalı sosuyla da katlanıyor. İşte hem görüntüsünü hem de lezzetini çok beğeneceğiniz saklı köftenin malzemeleri ve yapılış aşamaları. Afiyet olsun…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

Köfte için:

  • 500 gram kıyma
  • 2 adet orta boy soğan
  • 1 adet yumurta
  • 1 diş sarımsak
  • Bayat ekmek içi ya da galeta unu
  • Maydanoz
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı nane
  • 1 çay kaşığı kekik
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Tuz

Patates püresi için:

  • 3 adet orta boy patates
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Karabiber

Sosu için:

  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • Ilık su
  • Rendelenmiş kaşar

Hazırlanışı

Patatesleri bol suyla haşlamak için tencereye alın.

Soğanları ve sarımsakları rendeleyin.

Maydanozları ince ince kıyın.

Soğan, sarımsak, maydanoz, ekmek içi ya da galeta unu, yumurta, baharatlar, sıvı yağ ve kıymayı derin bir kasede toplayıp güzelce yoğurun.

5 dakika kadar yoğurduğunuz kıymayı kenara alıp dinlendirin.

Bu esnada iyice haşlanmış olan patatesleri soyup güzelce ezin.

Tuz, karabiber ve tereyağı da ilave edip lezzetli bir püre haline getirin.

Patatesten ceviz büyüklüğünde toplar yapın.

Kıymayı avuç içinizde açıp ortasına patates topu yerleştirin.

Püre topunun üzerini kıymayla iyice kapatın.

İçi patates dolgulu köfteleri fırın tepsisine yerleştirin.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp köfteleri fırına verin ve hafifçe kızarmalarını sağlayın.

Köfteler kızarınca salçaları sıcak suyla açıp köftelerin üzerine gezdirin ve bu şekilde yemek kıvam alana kadar pişirin.

Fırından almadan önce üzerinde kaşar rendesini serpin ve sıcak servis yapın. Afiyet olsun…

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Fotoğraf: iStock
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