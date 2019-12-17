Saklı köfte tarifi

Saklı köftenin sırrını aslında adı ele veriyor. Zira bu köftelerin içinde nefis bir patates püresi saklı. Soğanlı ve sarımsaklı köfte harcıyla yapıldığı için oldukça lezzetli olan saklı köftenin tadı, içindeki püreyle ve salçalı sosuyla da katlanıyor. İşte hem görüntüsünü hem de lezzetini çok beğeneceğiniz saklı köftenin malzemeleri ve yapılış aşamaları. Afiyet olsun…