Sakala çarpan çorbası tarifi

Kış yaklaşırken içimizi ısıtacak ve doyurucu tarifler ararız. Çorba da bu yemeklerin başında geliyor. Amasya'ya ait sakala çarpan çorbasının yapımı çok basit. Üstelik bu çorba içindeki mercimekle de oldukça doyurucu bir özellik taşıyor.
Mercimekleri önceden ıslatıp haşlayın.
Soğanı yemeklik doğrayın.
Bir tavaya tereyağını koyup soğanları kavurun.
Un ekleyerek karıştırın.
Damak zevkinize göre nane, tuz ve pul biber ekleyin.
Su ilave edip kaynamaya bırakın.
Kaynayan suya önceden pişmiş mercimek ve erişteleri ilave edin.
Sıcak servis yapın. Afiyet olsun...