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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
08.08.2018 - 10:49, Son Güncelleme:

Şahane yemek fotoğrafı çekmenin 7 sırrı

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Şahane yemek fotoğrafı çekmenin 7 sırrı
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Instagram'da ya da sırf kendi arşivinize katmak için, fark etmez... Belki de pişirdiğiniz yemeği uzaktaki bir sevdiğinize göstermek istiyorsunuz. İyi yemek fotoğrafı çekmek için bazı ufak detayları bilmeniz yeterli.

Ünlü fotoğrafçı Henri Cartier Bresson’un dediği gibi: ‘fotoğraf çekmek, kafayı gözü ve yüreği aynı nişan çizgisine yerleştirmek demektir.’ Instagram’da ya da başka bir sosyal mecrada eğer yaptığınız yemeğin tadı kadar görüntüsünü de iyi yakalamak istiyorsanız birkaç küçük ipucuna dikkat etmeniz gerekiyor.

360 DERECE DÖNDÜRÜN
Tabak karşınıza geldiğinde, hemen fotoğraf makinesine davranmayın. Önce tabağı şöyle bir kendi etrafında döndürün ve en iyi gözüktüğü açıyı bulun.

45 DERECELİK AÇI SAMİMİ GÖRÜNECEKTİR
Yemeği tepeden çekmek yerine, sizin de ona baktığınız açı olan 45 derecelik açı ile çekmeyi deneyin. Genelde daha samimi sonuçlar verir.


Şahane yemek fotoğrafı çekmenin 7 sırrı

Joann Pai'nin fotoğrafları da unutulmazlar arasında. 63 binden fazla takipçisi var: @sliceofpai

GÜN IŞIĞINDAN FAYDALANIN
Gün ışığı fotoğraf için en verimli saattir. Eğer bir restorandaysanız cam kenarında bir masaya geçin. Evdeyseniz ışığı en iyi kullanabileceğiniz alana geçin.

KARANLIK KISMA MÜDAHALE EDİN
Cam kenarına bile geçseniz, tabağınızın ışık alan tarafı daha aydınlık, diğer tarafı ise daha karanlık olacak. Bunun için beyaz bir yansıtıcıya ihtiyacınız var. Bu, beyaz renk bir peçete, kağıt olabilir. Karanlıkta kalan kısma beyaz yansıtıcınızı koyun ve oranın da biraz ışık almasını sağlayın.


Şahane yemek fotoğrafı çekmenin 7 sırrı

Yemek stilisti Jenny Park ve fotoğrafçı Teri Lyn Fischer'ın işbirliğinden çıkan sonuçlar. (@spoonforkbacon)

FLAŞ KULLANIRKEN DİKKAT
Eğer ışığınız az geliyorsa, flaş kullanın. Flaş kullanırken yemeğin karşısına flaş patlatmamaya dikkat edin. Fotoğrafta koyu gölgeler çıkmasını istemezsiniz değil mi?

SABİTLEYİN VE UZUN POZLAYIN
Makinenizi ya da telefonunuzu sabitlemeniz önemli. Bunun için bir altlık kullanabilir ya da sarsmamaya dikkat ederek uzun pozlama yapabilirsiniz.

Şahane yemek fotoğrafı çekmenin 7 sırrı

Instagram'ın en ünlü yemek fotoğrafçılarından biri olan Tucker Taylor'dan birkaç örnek. (@farmert)

ARKA PLAN ÖNEMLİ, ÇÜNKÜ...
Arka plan önemlidir. Dikkat çekici bir renk ya da kötü görünen bir detay fotoğrafınızı bozar. Unutmayın. Fotoğrafınızın ana fikri sizin tabağınız olmalı. Bakan kişinin oraya odaklanması gerek.

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