Şahane yemek fotoğrafı çekmenin 7 sırrı

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Ünlü fotoğrafçı Henri Cartier Bresson’un dediği gibi: ‘fotoğraf çekmek, kafayı gözü ve yüreği aynı nişan çizgisine yerleştirmek demektir.’ Instagram’da ya da başka bir sosyal mecrada eğer yaptığınız yemeğin tadı kadar görüntüsünü de iyi yakalamak istiyorsanız birkaç küçük ipucuna dikkat etmeniz gerekiyor.



360 DERECE DÖNDÜRÜN

Tabak karşınıza geldiğinde, hemen fotoğraf makinesine davranmayın. Önce tabağı şöyle bir kendi etrafında döndürün ve en iyi gözüktüğü açıyı bulun.



45 DERECELİK AÇI SAMİMİ GÖRÜNECEKTİR

Yemeği tepeden çekmek yerine, sizin de ona baktığınız açı olan 45 derecelik açı ile çekmeyi deneyin. Genelde daha samimi sonuçlar verir.







Joann Pai'nin fotoğrafları da unutulmazlar arasında. 63 binden fazla takipçisi var: @sliceofpai



GÜN IŞIĞINDAN FAYDALANIN

Gün ışığı fotoğraf için en verimli saattir. Eğer bir restorandaysanız cam kenarında bir masaya geçin. Evdeyseniz ışığı en iyi kullanabileceğiniz alana geçin.

KARANLIK KISMA MÜDAHALE EDİN

Cam kenarına bile geçseniz, tabağınızın ışık alan tarafı daha aydınlık, diğer tarafı ise daha karanlık olacak. Bunun için beyaz bir yansıtıcıya ihtiyacınız var. Bu, beyaz renk bir peçete, kağıt olabilir. Karanlıkta kalan kısma beyaz yansıtıcınızı koyun ve oranın da biraz ışık almasını sağlayın.









Yemek stilisti Jenny Park ve fotoğrafçı Teri Lyn Fischer'ın işbirliğinden çıkan sonuçlar. (@spoonforkbacon)



FLAŞ KULLANIRKEN DİKKAT

Eğer ışığınız az geliyorsa, flaş kullanın. Flaş kullanırken yemeğin karşısına flaş patlatmamaya dikkat edin. Fotoğrafta koyu gölgeler çıkmasını istemezsiniz değil mi?

SABİTLEYİN VE UZUN POZLAYIN

Makinenizi ya da telefonunuzu sabitlemeniz önemli. Bunun için bir altlık kullanabilir ya da sarsmamaya dikkat ederek uzun pozlama yapabilirsiniz.





Instagram'ın en ünlü yemek fotoğrafçılarından biri olan Tucker Taylor'dan birkaç örnek. (@farmert)



ARKA PLAN ÖNEMLİ, ÇÜNKÜ...

Arka plan önemlidir. Dikkat çekici bir renk ya da kötü görünen bir detay fotoğrafınızı bozar. Unutmayın. Fotoğrafınızın ana fikri sizin tabağınız olmalı. Bakan kişinin oraya odaklanması gerek.