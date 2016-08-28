Sağlığına önem verenlere organik pazar rehberi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
28.08.2016 - 12:05, Son Güncelleme:

Sağlığına önem verenlere organik pazar rehberi

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Sağlığına önem verenlere organik pazar rehberi

Organik ürünlerin sağlığımıza olan faydaları yaygınlaştıkça organik ürün satan yerlere olan talep de aynı oranda artıyor. İşte İstanbul'un en gözde 6 organik pazarı...

Sağlıklı yaşamak her geçen gün önem kazanmaya başlarken yediklerimize ve içtiklerimize daha bir dikkat eder olduk. Organik ürünlerin sağlığımıza olan faydaları yaygınlaştıkça organik ürün satan yerlere olan talep de aynı oranda artıyor. İstanbul'da pek çok semtte organik ürün satan pazarlar kurulmaya başladı bile. İşte İstanbul'un organik pazar rehberi:

1. FERİKÖY ORGANİK PAZARI

Her Cumartesi Bomonti kapalı pazar alanında açılan Feriköy Organik Pazarı, semt sakinlerinin uğrak yeri. Merkezi konumu sayesinde uzaklardan da buraya gelip alışveriş yapmak mümkün. Hatay domatesinden Malatya kayısısına kadar pek çok ürünü en taze haliyle pazardan alabilirsiniz. Pazar alanında satılan leziz gözlemelerin tadına ayranla eşliğinde bakabilirsiniz.

Sağlığına önem verenlere organik pazar rehberi

2. KADIKÖY ORGANİK PAZARI

Her Çarşamba günü Özgürlük Parkı içerisinde kurulan Kadıköy Organik Pazarı'nda, organik zeytinyağından, reçele, yumurtadan salçaya, baldan mısır ve buğday ununa kadar pek çok ürün bulabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ürünleri semt sakinleriyle buluşturan pazarda ayrıca yüksek sesle ürün pazarlamak da ses kirliliğine neden olduğu için yasaklanmış.

Sağlığına önem verenlere organik pazar rehberi

3. BEYLİKDÜZÜ ORGANİK PAZARI

Her Cumartesi Beylikdüzü'nde kapalı alanda kurulan bu pazar, oldukça modern bir şekilde dizilmiş tezgahlarla dolu. Sertifikalı meyve ve sebzenin yanında şampuan, temizlik malzemeleri, süt ürünleri, bakliyat ve kahvaltılıklar bulmak mümkün.

Sağlığına önem verenlere organik pazar rehberi

4. BAKIRKÖY ORGANİK PAZARI

Organik pazar deyince akla ilk gelen yerlerden biri de Bakırköy Organik Pazarı. Ekolojik sertifikası olmayan bir tek ürün dahi bulamayacağınız pazarda pamuk, ekmek, makarnanın yanında temizlik ve kozmetik ürünleri yer alıyor. Airport Alışveriş Merkezi'nin hemen arkasındaki açık alanda her cuma günü kurulan pazarı mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Sağlığına önem verenlere organik pazar rehberi

5. KÜÇÜKÇEKMECE ORGANİK PAZARI

Pek çok üreticinin yer aldığı pazarda et ve süt ürünleri, meyve, sebze, kuru meyve, yemiş, zeytinyağı, kuru bakliyat ve kozmetik ürünleri yer alıyor. Arena Park AVM alanında her pazar günü kurulan ekolojik pazara semt sakinleri akın ediyor.

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