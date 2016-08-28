Sağlığına önem verenlere organik pazar rehberi
Organik ürünlerin sağlığımıza olan faydaları yaygınlaştıkça organik ürün satan yerlere olan talep de aynı oranda artıyor. İşte İstanbul'un en gözde 6 organik pazarı...
Sağlıklı yaşamak her geçen gün önem kazanmaya başlarken yediklerimize ve içtiklerimize daha bir dikkat eder olduk. Organik ürünlerin sağlığımıza olan faydaları yaygınlaştıkça organik ürün satan yerlere olan talep de aynı oranda artıyor. İstanbul'da pek çok semtte organik ürün satan pazarlar kurulmaya başladı bile. İşte İstanbul'un organik pazar rehberi:
1. FERİKÖY ORGANİK PAZARI
Her Cumartesi Bomonti kapalı pazar alanında açılan Feriköy Organik Pazarı, semt sakinlerinin uğrak yeri. Merkezi konumu sayesinde uzaklardan da buraya gelip alışveriş yapmak mümkün. Hatay domatesinden Malatya kayısısına kadar pek çok ürünü en taze haliyle pazardan alabilirsiniz. Pazar alanında satılan leziz gözlemelerin tadına ayranla eşliğinde bakabilirsiniz.
2. KADIKÖY ORGANİK PAZARI
Her Çarşamba günü Özgürlük Parkı içerisinde kurulan Kadıköy Organik Pazarı'nda, organik zeytinyağından, reçele, yumurtadan salçaya, baldan mısır ve buğday ununa kadar pek çok ürün bulabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ürünleri semt sakinleriyle buluşturan pazarda ayrıca yüksek sesle ürün pazarlamak da ses kirliliğine neden olduğu için yasaklanmış.
3. BEYLİKDÜZÜ ORGANİK PAZARI
Her Cumartesi Beylikdüzü'nde kapalı alanda kurulan bu pazar, oldukça modern bir şekilde dizilmiş tezgahlarla dolu. Sertifikalı meyve ve sebzenin yanında şampuan, temizlik malzemeleri, süt ürünleri, bakliyat ve kahvaltılıklar bulmak mümkün.
4. BAKIRKÖY ORGANİK PAZARI
Organik pazar deyince akla ilk gelen yerlerden biri de Bakırköy Organik Pazarı. Ekolojik sertifikası olmayan bir tek ürün dahi bulamayacağınız pazarda pamuk, ekmek, makarnanın yanında temizlik ve kozmetik ürünleri yer alıyor. Airport Alışveriş Merkezi'nin hemen arkasındaki açık alanda her cuma günü kurulan pazarı mutlaka ziyaret etmelisiniz.
5. KÜÇÜKÇEKMECE ORGANİK PAZARI
Pek çok üreticinin yer aldığı pazarda et ve süt ürünleri, meyve, sebze, kuru meyve, yemiş, zeytinyağı, kuru bakliyat ve kozmetik ürünleri yer alıyor. Arena Park AVM alanında her pazar günü kurulan ekolojik pazara semt sakinleri akın ediyor.
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