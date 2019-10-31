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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: Ingimage
31.10.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Sadece yazın değil kışın da konservenizi hazırlayın

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Sadece yazın değil kışın da konservenizi hazırlayın

Sebze ve meyveleri mevsimi dışında da tüketebilmenin en sağlıklı yolu, evde yapılan katkısız konserveler. Konserve denince akla genellikle kış hazırlığı olarak kavanozlara doldurulan yaz sebzeleri ve meyveleri geliyor ancak kış aylarında da konserve hazırlayabilirsiniz. Özel bir üniversitenin Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Haydar Şahin, kış konserveleri için tarif ve ipuçları paylaştı. İşte Şahin'in uyarıları...

KONSERVE YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 5 ÖNEMLİ KURAL

Sebze ve meyvelerin taze olmasına ve küflü olmamasına dikkat edin: Konserve hazırlanırken kullanılan malzemelerin iyice yıkanması, gıdaların taze olması ve bozulmaya uğramamış olması gerekmektedir.

Isıya dayanıklı cam kullanın: Konserve yapımında kullanılan kapların ısıya dayanıklı cam olması önemlidir.

Cam kavanozları kaynatın: Cam kavanozlar kullanımdan önce 15-20 dakika kaynatılarak sterilize edilmelidir. Bunun yanında kavanozların kapaklarının yeni olması gereklidir.

Steril ortamda işlem yapın: Konserveyi hazırlayacağınız çalışma ortamının ve malzemelerin steril durumda olmasına dikkat edin.

Sebze ve meyveleri 15-20 dakika kaynatın: Meyveler ve domates gibi asidi yüksek besinler ortalama 15-20 dakika kaynatılmalıdır. Ayrıca tüm sebzeler temizlendikten ve parçalandıktan sonra pişirme işlemi yapılmalıdır. Böylece sebzede bulunan mikroorganizmanların yükü de azaltılmış olur.

KIŞ KONSERVESİ TARİFLERİ

Ayva Konservesi

Malzemeler:
1 kilogram iri ayva
3 su bardağı şeker
3 diş karanfil
1 tatlı kaşığı toz tarçın

Meyve yıkanıp temizlendikten sonra ayva ortadan ikiye kesilir. Çekirdek ve çekirdek yatağı kısmı çıkarılır. Ayvanın kabuk kısmı da soyulduktan sonra küçük parçalar halinde doğranır. 

Meyve, üzeri geçecek kadar su içerisinde haşlanır. İçerisine şeker, karanfil ve tarçın ilave edildikten sonra kaynamaya bırakılır. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altı kısılır ve orta ateşte 1-2 dakika hafif hafif karıştırılır. Ardından kavanozlara alınır ve kapağı sıkıca kapatılır. Kavanozlar ters çevrildikten sonra, serin ve güneş almayan bir yerde bekletilir.

Kırmızı Pancar Konservesi

Malzemeler:
1 kilogram kırmızı pancar
1 çay bardağı sirke
1 yemek kaşığı tuz
3 diş sarımsak (isteğe göre)

Kırmızı pancar yıkanıp temizlendikten sonra kabukları soyulur. İsteğe göre büyüklükte doğranır. Doğranan pancar sirkeli su içerisinde bekletildikten sonra, tencere içerisine alınır ve üzeri geçecek kadar su, tuz ve havan yardımı ile ezilmiş sarımsaklar ilave edilir. Pancar 20 dakika kadar pişirmeye bırakılır. Piştikten sonra cam kavanozlara konulur. Kavanoz kapağı sıkıca kapatıldıktan sonra ters çevrilip serin ve güneş almayan bir yerde bekletilir.

PRATİK SAKLAMA YÖNTEMLERİ

Meyve ve sebzeleri saklamak için birçok yöntem olduğunu söyleyen Şahin pratik saklama yöntemlerinden bazılarını şöyle sıralıyor:

Kurutma: En bilinen saklama yöntemlerinden birisidir. Taze ürünleri sebze-meyve kurutma makinelerinde veya fırınlama yöntemi ile güneşten yararlanamadığımız kış aylarında bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Buz torbalarında saklama: Sebzeleri yapısına göre temizleyip kaynatınız. İçerisinde dilediğiniz baharatları da ekledikten sonra blender yardımı ile sos hale getiriniz. Hazırlanan karışımı soğuttuktan sonra buz torbalarına koyabilirsiniz.

Vakumlama yöntemi ile saklama: Tercih ettiğiniz meyve ve sebzenin iç çekirdek bölümünü temizledikten sonra, vakum poşeti içerisine ürünlerinizi koyunuz. Vakum makinesi yardımı ile poşet içerisindeki havayı aldıktan sonra, ürünlerinizi derin dondurucu bölümünde uzun süre saklayabilirsiniz.

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