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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
11.07.2016 - 10:40, Son Güncelleme:

Sadece Alman mutfağına özgü lezzetler

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Sadece Alman mutfağına özgü lezzetler

Tam 1500 farklı sosis çeşidi bulunan Alman mutfağında şarküteri ürünleri önemli bir yere sahip. Alman mutfağında sık rastlayabileceğiniz lezzetlerden bazıları...

Bölgeden bölgeye oldukça farklılık gösteren Alman mutfak kültürü, İsviçre ve Avusturya mutfaklarıyla benzer özellikler barındırır. Sosisli yemekler ve patates kızartması ülkede oldukça popüler bir ikilidir. Alman mutfağında en az 1500 çeşit farklı sosis çeşidi vardır. Bu da Almanların sosis ve türevlerine ne kadar düşkün olduğunu gösterir.

Tam bir patates düşkünü olan Almanlar her türlü patates yemeğini severek tüketirler. Kızartmanın yanı sıra püre, haşlama ve köfte olarak da patates öğünlerde sıkça yer alır.

Sadece Alman mutfağına özgü lezzetler

300 ÇEŞİT EKMEK 

Almanların kahvaltı kültürünü bal ve reçelle zenginleştirilmiş yulaflı ve tahıllı gevrekler oluşturur. Bazı yerlerde ise soğuk yemekler veya peynirli ekmek çeşitleri de kahvaltıda tercih edilir. Ekmek çeşitleri ile ünlü Almanya'da yaklaşık 300 farklı çeşitte ekmek bulmak mümkündür.

Sadece Alman mutfağına özgü lezzetler

Öğlen yemeklerinde tütsülenmiş ve buğulanmış sosis çeşitlerinin yanında tavuk, ördek, hindi ve kaz eti de sıkça tüketilir. Tavada pişirme ve rosto yöntemleri Alman mutfağının en çok tercih edilen pişirme yöntemlerindendir. Almanlar sosis kültürü nedeniyle hardalı oldukça fazla tüketirler. Bunun dışında Alman mutfağında fazla acılı veya baharatlı yemeğe rastlayamazsınız. Maydanoz, defne ve kimyon en fazla rağbet gören baharatların başında gelir.

Sadece Alman mutfağına özgü lezzetler

EN SEVİLEN ALMAN TATLILARI

Tatlı olarak pasta ve çeşitli turtaların yanında taze meyveler de Almanların tatlı olarak sevdiği yiyeceklerdendir. Elma, çilek ve vişne pastalarda en çok kullanılan meyvelerdir. Marmelat ve diğer mayalı hamurlarla yapılan tatlılar oldukça popülerdir. Cheesecake ve deliksiz Alman çörekleri tatlı olarak oldukça sevilir. Kirschtorte, Kreppel ve Kraf çeşitleri en ünlü Alman tatlılarıdır.

Sadece Alman mutfağına özgü lezzetler

Almanya'nın en kaliteli içeceği kuşkusuz ünlü biralarıdır. En kaliteli bira fabrikalarıyla dünyada nam salmış olan Almanlar biranın her türlüsünü üretebilme kapasitesine sahiptir. Öyle ki Almanya'da elma, armut, muz ve anaslı biralara bile rastlamak mümkündür. Buğday birası "weissbier" ise Bavyera'da oldukça popülerdir. Kahve ise sadece sabahları değil, akşamüstü kek ve tatlı çeşitlerinin yanında da tercih edilir.

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