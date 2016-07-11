Sadece Alman mutfağına özgü lezzetler
Tam 1500 farklı sosis çeşidi bulunan Alman mutfağında şarküteri ürünleri önemli bir yere sahip. Alman mutfağında sık rastlayabileceğiniz lezzetlerden bazıları...
Bölgeden bölgeye oldukça farklılık gösteren Alman mutfak kültürü, İsviçre ve Avusturya mutfaklarıyla benzer özellikler barındırır. Sosisli yemekler ve patates kızartması ülkede oldukça popüler bir ikilidir. Alman mutfağında en az 1500 çeşit farklı sosis çeşidi vardır. Bu da Almanların sosis ve türevlerine ne kadar düşkün olduğunu gösterir.
Tam bir patates düşkünü olan Almanlar her türlü patates yemeğini severek tüketirler. Kızartmanın yanı sıra püre, haşlama ve köfte olarak da patates öğünlerde sıkça yer alır.
300 ÇEŞİT EKMEK
Almanların kahvaltı kültürünü bal ve reçelle zenginleştirilmiş yulaflı ve tahıllı gevrekler oluşturur. Bazı yerlerde ise soğuk yemekler veya peynirli ekmek çeşitleri de kahvaltıda tercih edilir. Ekmek çeşitleri ile ünlü Almanya'da yaklaşık 300 farklı çeşitte ekmek bulmak mümkündür.
Öğlen yemeklerinde tütsülenmiş ve buğulanmış sosis çeşitlerinin yanında tavuk, ördek, hindi ve kaz eti de sıkça tüketilir. Tavada pişirme ve rosto yöntemleri Alman mutfağının en çok tercih edilen pişirme yöntemlerindendir. Almanlar sosis kültürü nedeniyle hardalı oldukça fazla tüketirler. Bunun dışında Alman mutfağında fazla acılı veya baharatlı yemeğe rastlayamazsınız. Maydanoz, defne ve kimyon en fazla rağbet gören baharatların başında gelir.
EN SEVİLEN ALMAN TATLILARI
Tatlı olarak pasta ve çeşitli turtaların yanında taze meyveler de Almanların tatlı olarak sevdiği yiyeceklerdendir. Elma, çilek ve vişne pastalarda en çok kullanılan meyvelerdir. Marmelat ve diğer mayalı hamurlarla yapılan tatlılar oldukça popülerdir. Cheesecake ve deliksiz Alman çörekleri tatlı olarak oldukça sevilir. Kirschtorte, Kreppel ve Kraf çeşitleri en ünlü Alman tatlılarıdır.
Almanya'nın en kaliteli içeceği kuşkusuz ünlü biralarıdır. En kaliteli bira fabrikalarıyla dünyada nam salmış olan Almanlar biranın her türlüsünü üretebilme kapasitesine sahiptir. Öyle ki Almanya'da elma, armut, muz ve anaslı biralara bile rastlamak mümkündür. Buğday birası "weissbier" ise Bavyera'da oldukça popülerdir. Kahve ise sadece sabahları değil, akşamüstü kek ve tatlı çeşitlerinin yanında da tercih edilir.
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