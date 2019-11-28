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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.11.2019 - 21:43, Son Güncelleme:

Sade yağ nedir? Sade yağ nasıl elde edilir?

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Sade yağ nedir? Sade yağ nasıl elde edilir?

Uzmanlar yağ konusunda sağlık uyarıları yaparken, tüketilen gıdaların en katkısız ve en doğal olanına yönelmeye başladık. Tereyağının özünden elde edilen sade yağ ise her geçen gün mutfaklarda daha fazla yer almaya başladı. Dolapta bekletilerek bozulması önlenen sade yağ, bazı özel yemek tarifleri için de tercih ediliyor. Peki, sade yağ nedir? Sade yağ nasıl elde edilir? İşte, sade yağ yapımı ve tarifi.

Yapımı oldukça basit olan sade yağ tereyağı eritilerek hazırlanıyor. Margarin ve trans yağlara oranla daha sağlıklı olan sade yağ, yemeklerinizde de oldukça lezzet katacak. İşte, sizler için hazırladığımız sade yağ tarifi ve yapım aşamaları.

SADE YAĞ NEDİR?

Cinsine göre değişmekle beraber tereyağı, yağ, su ve protein karışımından oluşuyor. Diğer tüm yağlar dışarıda bekleyip bozulmamasına rağmen tereyağı kısa sürede bozuluyor. Buzdolabının olmadığı devirde yağın ömrünü sade yağ kullanarak daha uzatmak mümkündür. 

SADE YAĞ NASIL YAPILIR?

Bir kilo tereyağı kısık ateşte derince bir kapta eritilir. Daha sonra tereyağı eriyip kaynadıkça üst kısmı ise köpük köpük olacaktır. Oluşan köpükler süzgeç ya da kaşık yardımıyla belirli aralıklarla alın. Köpüklenme bitene kadar devam edin. 1 saat kadar bir süre sonra su tamamen buharlaşır ve tortular dibe çöker. Ocağın altını kapatın ve bir süre dinlenmeye bırakın. Kısa bir süre sonra sarı bir renk alır. Bir süre daha dinlendirdikten sonra temiz bir bezden geçirilerek bir kaba doldurun. Dolaba konularak donması bekleyin. Sade yağ tamamen katılaştıktan sonra yemekleriniz için kullanıma hazır.

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