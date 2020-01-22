Sac oruğu tarifi
"Hatay mutfağının en bilinen enfes lezzetlerinden biri nedir?" diye soracak olursanız, sac oruğu diyebiliriz. Yöresel et yemeği sevenlere bu yemekten bir tabak asla yetmeyecek. Akşam yemeklerinizde farklı bir tat arıyorsanız sac oruğunu mutlaka denemelisiniz. Sizin için bu enfes yemeğin malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda anlattık. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Malzemeler
- 500 gram köftelik bulgur
- 500 gram çekilmiş yağsız et
- 300 gram kuyruk yağı
- 1 çay bardağı çekilmiş ceviz içi
- 1 adet kuru soğan
- 2 yemek kaşığı un
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı karbonat
- Maydanoz
- Karabiber
- Tuz
Hazırlanışı
Bulguru yumuşaması için ıslatın.
İç harcı için kuyruk yağı, ceviz, maydanoz, tuz ve karabiberi bir kasede karıştırın.
Biber ve soğanı ince ince doğrayın.
Bulgur yumuşayınca biber ve soğanla yoğurun.
İçerisine kimyon, karbonat ve unu ekleyip yoğurmaya devam edin.
Köfteniz hazır olunca portakal büyüklüğünde parçalara ayırın.
Her bir parçayı incecik açın.
Hazırladığınız harcı açtığınız bir köfteye yayın.
Üzerini de diğer parça ile kapatarak kenarlarına bastırın.
Tava veya sacda kızartın.
Afiyet olsun...