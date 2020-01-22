Sac oruğu tarifi

Bulguru yumuşaması için ıslatın.



İç harcı için kuyruk yağı, ceviz, maydanoz, tuz ve karabiberi bir kasede karıştırın.



Biber ve soğanı ince ince doğrayın.



Bulgur yumuşayınca biber ve soğanla yoğurun.



İçerisine kimyon, karbonat ve unu ekleyip yoğurmaya devam edin.

Köfteniz hazır olunca portakal büyüklüğünde parçalara ayırın.



Her bir parçayı incecik açın.



Hazırladığınız harcı açtığınız bir köfteye yayın.



Üzerini de diğer parça ile kapatarak kenarlarına bastırın.

Tava veya sacda kızartın.

Afiyet olsun...