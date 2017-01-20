Rus mutfağından tatmanız gereken 7 lezzet
Farklı kültürlerin etkileşimi ile asırlardır bir araya gelmiş olan Rusya bu birikimi yemeklerine de yansıtmış. İşte Rus mutfağının en lezzetli 7 yemeği...
Kahvaltıdan akşam yemeğine her öğün tüketilen deniz mahsulleri yemekleri, enfes kokuları ve rayihaları ile bin bir çeşit ot ve baharatları, yemekleri bambaşka hale getiren sosları ile Rus mutfağının kendine has pek çok lezzeti bünyesinde bulunduruyor. İşte Rus mutfağında tatmanız gereken 7 lezzet:
Böfstrogonof
Parmak kalınlığında, ince ince kesilen dana bifteğinin mantar, soğan, sarımsak ile birleşmesinden oluşan böfstrogonof, Rus mutfağının en önemli ana yemeklerindendir. İçerisindeki muskat ve hardal ile harika bir lezzete ulaşan yemeği mutlaka denemelisiniz.
Pancarın ana malzeme olarak kullanıldığı borş çorbası, sadece tadıyla değil kırmızı rengiyle de iştah açıyor. Et ya da tavuk suyu ile hazırlanan lezzette lahana, havuç, kereviz gibi sebzeler de yer alıyor. Şifa niyetine de içilen çorba, Rusların ekşi krema sosuyla servis ediliyor.
Rus poğaçası olarak bilinen ve Rus mutfağının en çok pişirilen hamur işi olan piroşki, genellikle kıyma ya da parça et ile hazırlanır. Börek ve poğaça hamurunun karışımından oluşan bir dokuya sahip yiyecek oldukça doyurucu ve lezzetlidir.
Çikolatalı Mereng
Yumurta beyazının kar haline getirilip pişirilmesi ile oluşan ve bezeyi anımsatan mereng, üzerine gezdirilen çikolata sos ile birleştiğinde enfes bir tatlı haline geliyor.
Pelmeni
Rus mantısı olarak da tanımlayabileceğimiz pelmeni, aslında klasik mantı pişirme tekniğiyle hazırlanıyor. Ancak hamuru diğer mantılara göre daha ince açılıyor. Kıymalı tuzlu harçla yapılan pelmeni, ketçap ve mayonez gibi soslarla servis ediliyor. İçi marmelat dolu tatlı pelmeniler ise pudra şekeri ile tüketiliyor.
Zakuski Çar
Aslında pek çok lezzeti içinde barındıran bir meze tabağı olan zakuski çar, Rusların ünlü mezelerini bir arada tadabileceğiniz bir seçenek. Rus salatasından havyarlı katı yumurtaya, balık yumurtasından karides ve kaparili rulo somona, slotkadan taramaya pek çok mezenin bulunduğu tabak kızarmış ekmek ile servis ediliyor.
Blini
Rusların pankeki ya da krebi diyebileceğimiz biliniyi klasik krep hamurundan ayıran tek fark karbonat ya da maya ile biraz daha pofuduk ve kabarık hale getirilmesi. Çeşitli marmelat ve soslarla tüketilen blini, kahvaltı sofraları ve beş çayları için oldukça pratik bir yiyecek.
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