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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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20.01.2017 - 13:51, Son Güncelleme:

Rus mutfağından tatmanız gereken 7 lezzet

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Rus mutfağından tatmanız gereken 7 lezzet

Farklı kültürlerin etkileşimi ile asırlardır bir araya gelmiş olan Rusya bu birikimi yemeklerine de yansıtmış. İşte Rus mutfağının en lezzetli 7 yemeği...

Kahvaltıdan akşam yemeğine her öğün tüketilen deniz mahsulleri yemekleri, enfes kokuları ve rayihaları ile bin bir çeşit ot ve baharatları, yemekleri bambaşka hale getiren sosları ile Rus mutfağının kendine has pek çok lezzeti bünyesinde bulunduruyor. İşte Rus mutfağında tatmanız gereken 7 lezzet:

Böfstrogonof

Parmak kalınlığında, ince ince kesilen dana bifteğinin mantar, soğan, sarımsak ile birleşmesinden oluşan böfstrogonof, Rus mutfağının en önemli ana yemeklerindendir. İçerisindeki muskat ve hardal ile harika bir lezzete ulaşan yemeği mutlaka denemelisiniz.

Rus mutfağından tatmanız gereken 7 lezzet

Borş Çorbası

Pancarın ana malzeme olarak kullanıldığı borş çorbası, sadece tadıyla değil kırmızı rengiyle de iştah açıyor. Et ya da tavuk suyu ile hazırlanan lezzette lahana, havuç, kereviz gibi sebzeler de yer alıyor. Şifa niyetine de içilen çorba, Rusların ekşi krema sosuyla servis ediliyor.

Piroşki

Rus poğaçası olarak bilinen ve Rus mutfağının en çok pişirilen hamur işi olan piroşki, genellikle kıyma ya da parça et ile hazırlanır. Börek ve poğaça hamurunun karışımından oluşan bir dokuya sahip yiyecek oldukça doyurucu ve lezzetlidir.

Rus mutfağından tatmanız gereken 7 lezzet

Çikolatalı Mereng

Yumurta beyazının kar haline getirilip pişirilmesi ile oluşan ve bezeyi anımsatan mereng, üzerine gezdirilen çikolata sos ile birleştiğinde enfes bir tatlı haline geliyor.

Pelmeni

Rus mantısı olarak da tanımlayabileceğimiz pelmeni, aslında klasik mantı pişirme tekniğiyle hazırlanıyor. Ancak hamuru diğer mantılara göre daha ince açılıyor. Kıymalı tuzlu harçla yapılan pelmeni, ketçap ve mayonez gibi soslarla servis ediliyor. İçi marmelat dolu tatlı pelmeniler ise pudra şekeri ile tüketiliyor.

Rus mutfağından tatmanız gereken 7 lezzet

Zakuski Çar

Aslında pek çok lezzeti içinde barındıran bir meze tabağı olan zakuski çar, Rusların ünlü mezelerini bir arada tadabileceğiniz bir seçenek. Rus salatasından havyarlı katı yumurtaya, balık yumurtasından karides ve kaparili rulo somona, slotkadan taramaya pek çok mezenin bulunduğu tabak kızarmış ekmek ile servis ediliyor.

Blini

Rusların pankeki ya da krebi diyebileceğimiz biliniyi klasik krep hamurundan ayıran tek fark karbonat ya da maya ile biraz daha pofuduk ve kabarık hale getirilmesi. Çeşitli marmelat ve soslarla tüketilen blini, kahvaltı sofraları ve beş çayları için oldukça pratik bir yiyecek.

Rus mutfağından tatmanız gereken 7 lezzet

 

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