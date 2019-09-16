Rum Böreği nedir? İşte, kolay Rum Böreği tarifi!

Rum Böreği tarifi ve malzemeleri ile mutfağa girmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu oldu. İşte, en kolay anlatımıyla Rum Böreği yapılışı hakkında bazı bilgiler

RUM BÖREĞİ İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

1 yemek kaşığı doğranmış dereotu

Tuz

Beyaz biber

1 kemer patlıcan

150 gr lor peyniri

1 yumurta

1 yemek kaşığı nişasta

RUM BÖREĞİ NASIL YAPILIR?