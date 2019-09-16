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Rum Böreği nedir? İşte, kolay Rum Böreği tarifi!
Rum Böreği, kökeni çok eskilere dayanan börek çeşitleri arasında yer almaktadır. Temel malzemeleri arasında lor peyniri yer alan bu börek, malzemelerin az olması ve tarifinin kolay olması dolayısıyla pratik bir şekilde yapılabilmektedir. Peki, Rum Böreği nedir? İşte, Rum Böreği tarifi hakkında detaylı bilgiler
Rum Böreği tarifi ve malzemeleri ile mutfağa girmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu oldu. İşte, en kolay anlatımıyla Rum Böreği yapılışı hakkında bazı bilgiler
RUM BÖREĞİ İÇİN MALZEMELER NELERDİR?
- 1 yemek kaşığı doğranmış dereotu
- Tuz
- Beyaz biber
- 1 kemer patlıcan
- 150 gr lor peyniri
- 1 yumurta
- 1 yemek kaşığı nişasta
- Öncelikle patlıcanın kabuklarını çizgi halinde alacalı soyun.
- Ortalama 1 cm kalınlığında halka olacak şekilde dilimleyin.
- Tuzlu suda bir süre bekletip kurulayın.
- Lor peyniri, yumurta, nişasta, dereotu, tuz ve beyaz biberi harmanlayın.
- Bu karışımı patlıcanların bir yüzünde yarım küre oluşturacak biçimde şekillendirin.
- Derin bir tavada iyice ısınan yağda 3-4 dakika kızartın.
- Kağıt havlu üzerinde yağı alındıktan sonra sıcak servis yapın.