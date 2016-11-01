Roma'ya özel yeme içme rehberi

İtalya'nın başkenti Roma gerek İtalyan mutfağını yansıtan başarılı restoranları gerekse dünya mutfağından en güzel örnekleri sunan yemek seçenekleri ile asla aç kalmayacağınız bir şehir. İtalya'nın dünyaca ünlü lezzetlerini usta şeflerin elinden tadacağınız Roma ayrıca tatlıları ve dondurmasıyla da oldukça ünlü. İşte Roma'da yeme - içme önerileri:

1. OSTERİA BARBERİNİ

Barberini metro istasyonunda indiğinizde sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesinde olan bu restoran, İtalyan mutfağının en lezzetli örneklerini bulabileceğiniz bir mekan. İtalya'dan bir çok yerel tarif bulabileceğiniz mekanda başlangıç olarak taze manda sütünden üretilen mozzarella di buffala, trüflü bruschetta ve patlıcanların parmesan, domates ve mozarellayla birleştiği parmigiani di melanzale harika seçimler olabilir. Deniz mahsüllü gnocchi ve trüflü lazanya ise meknaın en sevilen yemekleri arasında. Ev yapımı şarapları tadabileceğiniz mekanda finali ricotta peynirinden yapılan bir vişneli kek çeşidi olan "Crostata di ricotta e Visciole" ile yapmak mekanın aklınızda kalmasını sağlayacak türden seçimler olabilir. Her daim kalabalık olan mekan için rezervasyon yaptırmanızı öneriyoruz.

2. PANİNO DİVİNO

Vatikan'a giderken Via dei Gracchi 11 numarada bulunan bu küçük sandviç dükkanı kendi ev yapımı ekmeklerinin içine taze şarküteri ürünleri ve birbirinden lezzetli peynir çeşitleri ekleyerek yaptıkları sandviçleri ile meşhur. Klasik bir italyan sandviççisi olan Panino Divino atıştırmalık olarak harika lezzetler sunuyor. Büyük porsiyonlara sahip olan sandviçlerden Bresaola en çok tercih edilenlerin başında geliyor.

3. POMPİ

Roma'nın ünlü turistik bölgelerinden olan İspanyol merdivenleri'ne giderken Via delle croce 82 numarada bulunan Roma'nın ünlü dondurma ve tatlıcısı Pompi, Roma'nın dondurma alanında ne kadar başarılı olduğunun en güzel örneği. Çeşit çeşit dondurmanın yanında İtalya'nın ünlü tatlısı tiramisu da burada damak çatlatan cinsten. Orman meyveli ve klasik olmak üzere birçok tiramisu çeşidinden damak zevkinize en uygun olanı seçin. Pişman olmayacaksınız.

4. 'GUSTO

Piazza Augusto Imperatore 9 numarada bulunan Gusto, şehrin en iyi pizzacılarından. İtalya'da pizza yemeden gelmek en büyük kayıp olacağından 'Gusto'nun odun ateşinde pişirilen pizzalarını mutlaka denemelisiniz. Parmesan peyniri, roka, zeytin ve cherry domatesin buluştuğu Pizza Ciliegina'yı kesinlikle denemelisiniz.