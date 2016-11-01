Roma'ya özel yeme içme rehberi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
01.11.2016 - 14:47, Son Güncelleme:

Roma'ya özel yeme içme rehberi

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Roma'ya özel yeme içme rehberi

Bol karbonhidratlı lezzetleri, davetkar mutfağı ile İtalya'nın başkenti Roma'nın yeme-içme üslerini derledik.

İtalya'nın başkenti Roma gerek İtalyan mutfağını yansıtan başarılı restoranları gerekse dünya mutfağından en güzel örnekleri sunan yemek seçenekleri ile asla aç kalmayacağınız bir şehir. İtalya'nın dünyaca ünlü lezzetlerini usta şeflerin elinden tadacağınız Roma ayrıca tatlıları ve dondurmasıyla da oldukça ünlü. İşte Roma'da yeme - içme önerileri:

Romaya özel yeme içme rehberi

1. OSTERİA BARBERİNİ

Barberini metro istasyonunda indiğinizde sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesinde olan bu restoran, İtalyan mutfağının en lezzetli örneklerini bulabileceğiniz bir mekan. İtalya'dan bir çok yerel tarif bulabileceğiniz mekanda başlangıç olarak taze manda sütünden üretilen mozzarella di buffala, trüflü bruschetta ve patlıcanların parmesan, domates ve mozarellayla birleştiği parmigiani di melanzale harika seçimler olabilir. Deniz mahsüllü gnocchi ve trüflü lazanya ise meknaın en sevilen yemekleri arasında. Ev yapımı şarapları tadabileceğiniz mekanda finali ricotta peynirinden yapılan bir vişneli kek çeşidi olan "Crostata di ricotta e Visciole" ile yapmak mekanın aklınızda kalmasını sağlayacak türden seçimler olabilir. Her daim kalabalık olan mekan için rezervasyon yaptırmanızı öneriyoruz.

Romaya özel yeme içme rehberi

2. PANİNO DİVİNO

Vatikan'a giderken Via dei Gracchi 11 numarada bulunan bu küçük sandviç dükkanı kendi ev yapımı ekmeklerinin içine taze şarküteri ürünleri ve birbirinden lezzetli peynir çeşitleri ekleyerek yaptıkları sandviçleri ile meşhur. Klasik bir italyan sandviççisi olan Panino Divino atıştırmalık olarak harika lezzetler sunuyor. Büyük porsiyonlara sahip olan sandviçlerden Bresaola en çok tercih edilenlerin başında geliyor.

3. POMPİ

Roma'nın ünlü turistik bölgelerinden olan İspanyol merdivenleri'ne giderken Via delle croce 82 numarada bulunan Roma'nın ünlü dondurma ve tatlıcısı Pompi, Roma'nın dondurma alanında ne kadar başarılı olduğunun en güzel örneği. Çeşit çeşit dondurmanın yanında İtalya'nın ünlü tatlısı tiramisu da burada damak çatlatan cinsten. Orman meyveli ve klasik olmak üzere birçok tiramisu çeşidinden damak zevkinize en uygun olanı seçin. Pişman olmayacaksınız.

Romaya özel yeme içme rehberi

4. 'GUSTO

Piazza Augusto Imperatore 9 numarada bulunan Gusto, şehrin en iyi pizzacılarından. İtalya'da pizza yemeden gelmek en büyük kayıp olacağından 'Gusto'nun odun ateşinde pişirilen pizzalarını mutlaka denemelisiniz. Parmesan peyniri, roka, zeytin ve cherry domatesin buluştuğu Pizza Ciliegina'yı kesinlikle denemelisiniz.

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