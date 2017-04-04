Roma ziyaretinde mutlaka yemeniz gereken 5 yemek

Carbonara

Roma’nın en tartışmalı yemeklerinden biri olan Carbonara kaçırmamanız gereken lezzetlerden. Neyi mi tartışılıyor? Tabii ki kökeni. Bazıları savaş döneminde Amerikan askerlerinin pastırmayı ve yumurtayı makarnayla karıştırarak bu yemeği ortaya çıkardığını söylüyor. Kökenini bilemiyoruz ama lezzeti bir harika. Özellikle Trastevere’de Da Enzo isimli bir aile işletmesinde en iyisini tatmanız mümkün.

Kızarmış enginar

Roma’yı pizza ve makarnadan ibaret sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Özellikle sonbahar ve kış aylarında yapacağınız ziyaretlerinizde kızartılmış, fırınlanmış ve kavrulmuş enginar yemeklerinden mutlaka tatmalısınız. Çiçek gibi görünen, çifte kızarmış, çıtır ve tuzlu enginarları Roma’nın getto bölgesinde bulunan Nonna Betta’da yiyebilirsiniz.

Suppli

Roma’nın en sevilen sokak atıştırmalıklarından birine merhaba deyin. Romalılar bu kızartılmış risotto toplarıyla inanılmaz gurur duyuyorlar. Siz de tadına baktığınızda bu gururun nedenini daha iyi anlayacaksınız. Durmayın, öğle yemeğinde sokağa dökülen insanları takip edip, sıraya girin ve dünyanın en lezzetli ve ucuz sokak yemeğinin keyfine varın.

Cacio e Pepe

Roma’nın klasik makarnalarından biri olan cacio e pepe’yi görmezden gelmeyin. Roman lehçesindeki biber (pepe) ve peynir (cacio) anlamına gelen iki bileşenden ismini alan bu makarna iki malzemeli diye hafife alınmamalı. Cacio e Pepe’ye Roma’nın bütün menülerinde rastlamak mümkün. Durmayın deneyin.

Pizza Romana

Pizza Romana, Napoliten pizzalarından farklıdır. Napoli’deki pizzanın kalın kabuklarının yerine Roman pizza kağıttan incedir. Bu nedenle kömür gibi bir kabukla masaya geldiğinde şaşırmayın. Merkeze sadece birkaç kilometre uzaklıktaki Testeccio gibi mahallelerde en güzelini yiyebileceğiniz bu pizza, kaçırmamanız gereken bir diğer lezzet.