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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
04.04.2017 - 10:36, Son Güncelleme:

Roma ziyaretinde mutlaka yemeniz gereken 5 yemek

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Roma ziyaretinde mutlaka yemeniz gereken 5 yemek

Roma, son dönemde ülkemizdeki seyahat severlerin popüler destinasyonlarından biri. Peki Roma’ya gidip yemeklerinin hakkını verdiğinizi düşünüyor musunuz? Aşağıdaki listedekileri tattıysanız her şey yolunda. Tatmadıysanız bir sonraki sefere mutlaka deneyin.

Carbonara

Roma’nın en tartışmalı yemeklerinden biri olan Carbonara kaçırmamanız gereken lezzetlerden. Neyi mi tartışılıyor? Tabii ki kökeni. Bazıları savaş döneminde Amerikan askerlerinin pastırmayı ve yumurtayı makarnayla karıştırarak bu yemeği ortaya çıkardığını söylüyor. Kökenini bilemiyoruz ama lezzeti bir harika. Özellikle Trastevere’de Da Enzo isimli bir aile işletmesinde en iyisini tatmanız mümkün.

Roma ziyaretinde mutlaka yemeniz gereken 5 yemek

Kızarmış enginar

Roma’yı pizza ve makarnadan ibaret sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Özellikle sonbahar ve kış aylarında yapacağınız ziyaretlerinizde kızartılmış, fırınlanmış ve kavrulmuş enginar yemeklerinden mutlaka tatmalısınız. Çiçek gibi görünen, çifte kızarmış, çıtır ve tuzlu enginarları Roma’nın getto bölgesinde bulunan Nonna Betta’da yiyebilirsiniz.

Roma ziyaretinde mutlaka yemeniz gereken 5 yemek

Suppli

Roma’nın en sevilen sokak atıştırmalıklarından birine merhaba deyin. Romalılar bu kızartılmış risotto toplarıyla inanılmaz gurur duyuyorlar. Siz de tadına baktığınızda bu gururun nedenini daha iyi anlayacaksınız. Durmayın, öğle yemeğinde sokağa dökülen insanları takip edip, sıraya girin ve dünyanın en lezzetli ve ucuz sokak yemeğinin keyfine varın.

Roma ziyaretinde mutlaka yemeniz gereken 5 yemek

Cacio e Pepe

Roma’nın klasik makarnalarından biri olan cacio e pepe’yi görmezden gelmeyin. Roman lehçesindeki biber (pepe) ve peynir (cacio) anlamına gelen iki bileşenden ismini alan bu makarna iki malzemeli diye hafife alınmamalı. Cacio e Pepe’ye Roma’nın bütün menülerinde rastlamak mümkün. Durmayın deneyin.

Roma ziyaretinde mutlaka yemeniz gereken 5 yemek

Pizza Romana

Pizza Romana, Napoliten pizzalarından farklıdır. Napoli’deki pizzanın kalın kabuklarının yerine Roman pizza kağıttan incedir. Bu nedenle kömür gibi bir kabukla masaya geldiğinde şaşırmayın. Merkeze sadece birkaç kilometre uzaklıktaki Testeccio gibi mahallelerde en güzelini yiyebileceğiniz bu pizza, kaçırmamanız gereken bir diğer lezzet.

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